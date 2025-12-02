Puente y la "tontería esférica" de Bernabé protagonizan el último cara a cara en el Senado

Nuevo cara a cara en el Senado entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el senador del PP Francisco Bernabé, que le preguntaba por si piensa cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible con las enmiendas del PP, que incluyen compensaciones por retrasos del AVE, después de que este cuestionara la eficacia que tendrá esa medida. "A ver qué recorrido tiene", llegó a decir.

"Durante más de tres décadas tuvimos en España un AVE ejemplar. Si hasta con Ábalos, más preocupado siempre en prostitutas y mordidas, funcionaba de maravilla. Pero llegó usted igual que el caballo de Atila, que a su paso nunca más creció la hierba", le dijo el senador murciano.

El ministro aprovechó su primer turno de réplica para desdeñar la pregunta de Bernabé sobre "si tenemos intención de cumplir en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la Ley de Movilidad Sostenible". Le dijo que cuando la leyó pensó que se trataba de una "tontería esférica".

Bernabé le recordó que las compensaciones de Renfe a los usuarios por retrasos o cancelaciones se han estado aplicando desde que circuló el primer AVE en España en 1992 y hasta 2024, por lo que le instó a cumplir con la legislación aprobada en el Congreso de los Diputados. Lo contrario, añadió, sería actuar como un "delincuente".

"Me dice usted que hay que cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible y yo me alegro", le contestó Óscar Puente. A continuación, le preguntó si la alcaldesa de Valencia es una delincuente por cerrar un acuerdo con Vox en aquella ciudad que pasa, "entre otras cosas por suprimir la zona de bajas emisiones que no solo está contemplada en la Ley de Cambio Climático, sino también en la Ley de Movilidad Sostenible".

Puente manifestó que "quienes se sitúan permanentemente en rebeldía a la hora de cumplir las leyes" son los políticos del PP, cuya "única ley que respetan es la del embudo".

Tras asegurar que su gobierno cumple las leyes y las aplica "siempre con arreglo al derecho", le indicó que "si introducen alguna enmienda que colisiona con el derecho español o con el comunitario", la someterán a análisis legal y verán "cómo se aplica y en qué término se aplica", dejando de nuevo en el aire la aplicación de las compensaciones de Renfe por retrasos o cancelaciones.