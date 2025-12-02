Las navidades "más caras de la historia" no frenan el consumo de los murcianos

Llenar las neveras y congeladores de pescados, mariscos, carnes, jamones y embutidos, quesos y dulces para celebrar los días de Navidad será más caro que nunca. A pesar de que este año haya que rascarse el bolsillo mucho más que en años anteriores, el consumo no se va a frenar entre los usuarios de la Región de Murcia. Las casas y las familias murcianas ya cuentan los días para que en poco más de tres semanas -con permiso de las comidas y cenas de empresa que se hagan antes- comiencen los días de fiesta y de llenar la mesa de comida.

A todo el atracón de productos frescos como gambas, langostinos, cigalas, pulpos, corderos, cabritos, patas de jamón o turrones se suman también la compra de regalos y juguetes, las comidas, cenas y encuentros con familiares y amigos fuera de los días más importantes, así como los viajes y otros gastos relacionados con el ocio.

En total, la Navidad le saldrá a los murcianos por unos 1.470 euros de media, una cantidad que está por encima de lo que gastará el conjunto de los españoles. Así lo alerta la Asociación Española de Consumidores (AEC) en un reciente estudio en el que apunta que estas Navidades serán «las más caras de la historia» para los bolsillos y la economía de las familias. Contando con todos estos gastos, la media nacional se sitúa en unos 1.300 euros, 200 más que lo que hubo que pasar el pasado año.

Los mayores desembolsos

En el caso de los habitantes de la Región, se producirá este año una inversión media de 398 euros en la compra de comida, 85 euros más de lo que se gastarán de media los españoles (313 euros). Es «la mayor partida de gastos para los ciudadanos, dejándose notar en este dato el incremento de los precios de los productos de alimentación en los lineales de venta. Esto hará que muchos consumidores cambien sus hábitos de consumo o que tengan que buscar las ofertas comparando distintos establecimientos», apuntan desde la asociación.

Los murcianos solo pagarán menos que la media nacional este año en la compra de lotería

Asimismo destacan entre los consumidores murcianos los 618 euros que invertirán en la compra de regalos -de los cuales 298 son solo en juguetes-. Son las partidas más elevadas dentro del informe publicado por la asociación. En el caso de los gastos relacionados con el ocio, los murcianos desembolsarán unos 243 euros.

El gasto medio a otras compras navideñas como, por ejemplo, decoración, donativos, etc. se sitúa en Murcia en los 122 euros por los 99 euros de la media española. Así, solo gastamos menos que el resto de españoles en lotería: 89 euros por los 96 que se gastarán en el conjunto del país para los sorteos de Navidad o El Niño, según la AEC.

En Cartagena también se vio a personas comprando por las calles del casco histórico. / Iván J. Urquízar

La Navidad se ha encarecido sobre todo por el incremento continuado de la inflación durante el último año. Cabe recordar que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó, según los datos de noviembre, una tasa anual del 3,2%, dos décimas más que en octubre. Este escenario de precios al alza repercute en todas las partidas de gasto y se traduce en un impacto directo sobre la economía de los consumidores. En el caso de la Comunidad, la inflación era la más baja por autonomías hasta situarse en el 2,2% (0,4 puntos menos que el año anterior).

Carnes y pescados, al alza

Según los datos del IPC desglosados por categorías, en la Región de Murcia el precio de los huevos se disparó un 26% en el último año, siendo el incremento anual más importante, mientras que el de la carne de vacuno sufrió otro importante repunte (+18%).

También la carne de ovino se encareció un 4,8% en el último año. El coste del pescado fresco y congelado también se incrementó un 6,2%. En productos de alimentación, contrasta la baja del precio del cerdo (-4,4%) y, sobre todo, de los aceites y grasas (-34,5%).

Para realizar este estudio anual con datos por comunidades y provincias españolas, la AEC ha realizado un total de 5.000 encuestas-sondeo dirigidas a los consumidores para conocer la intención de gasto en el periodo navideño. La AEC señala que esta encuesta «viene a reflejar el incremento de precios generalizado que existe en este año siendo la Navidad más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores, muchos de ellos con graves problemas económicos».

Productos como gambas, cordero, jamones y turrones subirán la factura a casi 400 euros

Adicionalmente a la previsión de gastos desde la Asociación Española de Consumidores también se ha consultado a los consumidores otras cuestiones relacionadas con sus compras navideñas.

Así, una de las preguntas ha sido si le influye la situación económica actual en sus decisiones de compra reflejando el dato del 99% que indica que sí, que dicho contexto influirá en sus decisiones de compra.

Por otro lado, y relacionado con esto, un 99% indica que este año la Navidad será más cara para los consumidores que en años anteriores.

Menos de un 40% comprará en tiendas y comercios locales

Más de la mitad de los usuarios en España realizarán las compras para esta época navideña sin salir de casa, a través de páginas webs y plataformas digitales. Es otro de los datos que deja el informe elaborado por la Asociación Española de consumidores: en cuanto a los canales de compra, solo un 36% hará sus compras a través de las tiendas locales y comercios físicos. Así, el 64% restante las realizará a través de Internet, según la encuesta-sondeo realizada a 5.000 personas de distintas provincias para realizar el informe.

La AEC también indica que, si la pregunta es conjunta, es decir, preguntándoles si usarán ambos canales, «el dato es rotundo, el 96% de los consumidores hará sus compras combinando ambos canales». Una parte importante de este gasto se viene gestando en los últimos días, con la semana del Black Friday y la celebración este lunes de los descuentos del Ciber Monday.

Por último, en cuanto al medio de pago, el abono mediante tarjeta bancaria gana por un porcentaje altísimo: un 87% de los consumidores indican que prefieren usar la tarjeta a la hora de hacer los pagos frente al abono en efectivo.