Los médicos murcianos calientan para una semana de consultas cerradas

Coger cita con el médico de familia, pasar por la consulta del especialista o ser visto en la puerta de Urgencias de un hospital de la Región de Murcia será mucho más complicado la próxima semana. La mayoría de los profesionales tendrán la agenda y la consulta cerrada por huelga.

Los médicos murcianos secundarán tras el puente de diciembre la huelga nacional convocada por el Sindicato Médico CESM contra la modificación del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad, un paro que se ha convocado para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y cuyos servicios mínimos aún no han sido publicados. Esto llevará a que la actividad asistencial se vea alterada durante nueve días consecutivos, del 6 al 14 de diciembre, lo que repercutirá directamente en la atención a los ciudadanos en unas fechas en las que coincide el aumento de los casos de virus respiratorios entre la población, principalmente de gripe, pero también de bronquitis y covid.

El Sindicato Médico de la Región de Murcia ha convocado a los profesionales de la Comunidad a secundar esta huelga coincidiendo con el paro nacional en la Sanidad española como método de presión para lograr una norma específica para la profesión médica.

Esta sería la tercera convocatoria de huelga de los médicos por este motivo, tras las celebradas los días 13 de junio y 3 de octubre, paros que tuvieron un importante efecto en la asistencia sanitaria de la Región, obligando a suspender y retrasar miles de consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, tal y como confirmó la propia Consejería de Salud en su momento.

Plantes ante la Consejería

Pero la queja de los facultativos no irá únicamente contra el Ministerio de Sanidad, ya que han decidido protagonizar varios plantes ante la Consejería de Salud murciana al considerar que la Administración regional "ha desatendido su deber institucional de defensa activa de las condiciones laborales de sus facultativos, al tiempo que no ha respaldado, de forma explícita y eficaz, la demanda de un estatuto profesional que reconozca las singularidades funcionales, formativas y retributivas de los médicos".

CESM insiste en que la Consejería "ha mantenido una actitud pasiva e insuficiente frente a las múltiples iniciativas reivindicativas formuladas por el sindicato médico, especialmente en la necesidad de articular una mesa técnica de negociación exclusiva para el colectivo y un apoyo político e institucional de la reivindicación nacional para alcanzar un marco estatutario propio y diferenciado".

Las concentraciones a puertas de la Consejería de Salud se han convocado los cuatro días de huelga -9, 10, 11 y 12 de diciembre- a las 9.00 de la mañana. Además, el 11 de diciembre el sindicato ha convocado otra concentración frente a la Delegación del Gobierno en Murcia en el contexto de conflicto nacional contra el borrador de Estatuto Marco.

Motivos del paro

Entre las reivindicaciones que CESM espera poder negociar con la Administración y que son de aplicación autonómica, se encuentra la protección económica de los profesionales en situación de Incapacidad Temporal y en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad; equiparar la retribución de la jornada complementaria con la jornada ordinaria; un nuevo acuerdo de sustituciones; el cumplimiento inmediato de los acuerdos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria; igualar la jornada anual en el ámbito de las urgencias hospitalarias y las urgencias extra hospitalarias; un carácter voluntario y negociado de la movilidad; la creación de una mesa técnica de negociación del personal médicos y facultativo y el apoyo del Ejecutivo regional a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio del médico y facultativo.