La Ley de Universidades buscará amortiguar la caída de alumnos

Las universidades públicas españolas están perdiendo alumnos a marchas forzadas en los últimos años, una sangría que la futura Ley de Universidades de la Región de Murcia quiere frenar con una apuesta fuerte por la internacionalización.

Este es uno de los ejes vertebradores del nuevo texto que el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, entregó ayer al Consejo Económico y Social (CES) para avanzar en su tramitación.

El propio Vázquez recuerda que la previsión es que la universidad española pierda en la próxima década unos 190.000 estudiantes, principalmente por un efecto demográfico. Por ello, considera necesaria esa internacionalización que estará regulada por la propia Ley, que fijará unos objetivos a cumplir por las universidades con el fin de aumentar el número de estudiantes.

El último informe de la Fundación CYD sobre el sistema universitario español ya alertaba de que el número de alumnos de las universidades públicas ha caído un 22% en los últimos 30 años, lo que representa la pérdida de 315.000 estudiantes; mientras que el de las privadas no deja de crecer, pasando de los 50.000 alumnos que tenían a mediados de 1990 hasta los más de 300.000 actuales.

Esta pérdida de alumnos también se está dando en la Región de Murcia, siendo la Universidad de Murcia (UMU) la más afectada en estos momentos, frente al crecimiento continuado que registran tanto la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) como la privada Universidad Católica San Antonio (UCAM).

Las propias cifras de la UMU recogidas en la Memoria de la Universidad de Murcia del curso 2024-2025, presentada el pasado lunes al Claustro de la misma, indican que pese a que ese año se había mantenido en cifras similares al anterior llegando a los 25.956 estudiantes de grado -con un ligero aumento de 34 estudiantes-, la caída ha sido paulatina desde los 27.493 alumnos que tenía en el curso 2018-2019.

Frente al descenso de esta última, la UPCT aumenta sus alumnos de grado y este curso 2025-2026 llega a los 5.014, superando los 4.758 del 2024-2025, y los 4.515 del curso 2023-2024.

También aumenta la Universidad Católica San Antonio, que en 2025 llegó a los 12.500 alumnos de grado, superando los 12.343 de 2024 y los 11.890 de 2023.

El consejero de Universidades insistía ayer en la importancia que tendrá la nueva norma en la internacionalización de estas instituciones de educación superior para captar nuevos alumnos, «una ley que se adaptará a la normativa estatal, a las nuevas estrategias que está marcando la UE y a las necesidades de la Región de Murcia».

La propia Memoria de la UMU indica que «mirando al futuro inmediato, los títulos de grado deberán evolucionar para minimizar la pérdida de estudiantes que se observa en determinadas áreas por factores demográficos y de competencia», por lo que considera que el camino a seguir es avanzar hacia una oferta más flexible, actualizada y atractiva -con perfiles interdisciplinares, dobles itinerarios, opciones bilingües o semipresenciales y una revisión continua de competencias y resultados de aprendizaje-, al tiempo que se refuerza la empleabilidad mediante prácticas de calidad y vínculos estables con el tejido socioeconómico.

«Esta estrategia debe acompañarse de una comunicación clara del valor público de los estudios y de la experiencia universitaria», afirma la UMU, que a su vez ve imprescindible el contar con financiación pública suficiente en el marco de la nueva Ley de Universidades de la Comunidad.

Un centenar de universidades

El informe de CYD de mediados de este año indica que el sistema universitario español está formado por 96 universidades: 50 públicas y 46 privadas.

El crecimiento de los centros privados ha sido continuo desde 1991, habiéndose aprobado hasta la fecha 42 universidades. En este mismo periodo el número de universidades públicas ha sido únicamente de 14, siendo la última la UPCT de Cartagena en 1998.

Madrid es la comunidad que encabeza la lista por número de universidades con 19, 6 públicas y 13 privadas; seguida de las 14 de Andalucía, 9 públicas y 5 privadas; y las 12 de Cataluña, con 7 públicas y 5 privadas. La Región de Murcia cuenta con tres: dos públicas y una privada.