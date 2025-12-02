Gastronomía
El III Campeonato de Pizzas de España ya tiene a sus ganadoras: estas son las mejores de la Región de Murcia
La elegida como mejor pizza murciana sorprende con un ingredientes principal que no suele conquistar todos los paladares
El III Campeonato de Pizzas de España ya ha elegido a sus ganadoras de este año. Los amantes del famoso plato de la cocina italiana tienen que trasladarse hasta Valencia para probar la pizza Kaori Chan, elegida como la mejor del país.
La pizza ganadora, que une la costa del Mediterráneo con el corazón de Japón, se prepara en el restaurante Harinella (Valencia) y está elaborada con mozzarella 100% Fiordilatte Italiana, bonito del norte, cebolla roja en agridulce, katsuobushi japonés, reducción de salsa ponzu y apio verde.
El segundo puesto del Campeonato de Pizzas es para La Montenegro, que se prepara en la pizzería La Felisa, en León. Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto.
El 'top 3' de mejores pizzas de España lo completa Circus, elaborada en La Bicicleta Pizzería, en Sevilla. Lleva base de mozzarella, mezclas de quesos y gorgonzola, guanchale, copa, uvas moradas, mascarpone, nueces y miel.
Las tres mejores pizzas de la Región de Murcia
Aunque ninguna pizza de la Región de Murcia ha sido reconocida como una de las mejores de España, el Campeonato hace una clasificación con las más destacadas de cada comunidad autónoma.
Atendiendo al ranking murciano, la pizza más sabrosa de la comunidad sorprende, pues su ingrediente principal es una verdura que no conquista todos los paladares. Como su nombre indica, el gran protagonista de la pizza Broco (La Piziana) es el brócoli, que, acompañado de quesos, cebolla caramelizada, queso de cabra, tomates cherry y un velo de tocino de chato murciano, consigue un sabor que le hace situarse en el top 1.
El resto del podio murciano lo componen la pizza La Mamma Carbonara (Mondo Napoli) y Roxa (Toxo Pizzería).
Todos sus ingredientes, precios y dónde comer las tres mejores pizzas de la Región de Murcia, a continución.
Pizza Broco, de La Pizana (Lorquí)
Una pizza que celebra el encuentro entre lo vegetal lo fermentado y lo curado, una propuesta que parte del producto local y de temporada. Nace de la idea de rendir homenaje a la huerta murciana y al valor de los productos locales, intengrando sabores frescos, fermentados y curados en un solo bocado.
Como base vegetal, el brócoli asado al horno conserva su textura al dente y su verdor fresco contrastando con la cebolla caramelizada, que aporta dulzor y profundidad, el queso cheddar funde con intensidad y untuosidad, mientras que el queso de cabra suma notas ácidas y cremosas que equilibran el conjunto, el frescor y la acidez lo dan los tomates cherry asados que estallan en el paladar.
El corazón umami lo pone un pesto artesanal de ajo negro y almendras aportando notas tostadas y dulces, finalmente se corona con un velo de tocino curado de chato murciano, cortado finísimo. Este velo se funde suavemente con el calor residual liberando el aroma ahumado, esta propuesta
Ingredientes: Masa: Harina, agua, leche, aceite, levadura y sal. Pizza: Mezcla de 4 quesos(Edam, cheddar, mozzarela y masdam), brócoli, tomate cherry, queso de cabra, cebolla caramelizada, pesto de almendras y ajo negro y velo de tocino de chato murciano.
Alérgenos: Leche, almendras y gluten
Precio: 13,50€
La Pizana
C/Velázquez 4, Lorqui
968 69 20 37
Horario:
V-D: 19:30h - 23:30h
Días de cierre:
Lunes, martes, miércoles y jueves
Pizza La Mamma Carbonara, de Mondo Napoli (Alcantarilla)
Inspirada en la auténtica pasta carbonara, pero hecha pizza con matices de cocina vanguardista, ya que introduce elementos innovadores como oro líquido.
Ingredientes: Base bianca de mozzarella fior di latte DOP, crema de Pecorino Romano DOP, bits de guanciale crujiente, oro líquido y yema de huevo hilada
Alérgenos: Leche y lactosa, huevo, gluten
Precio: 14,90€
Mondo Napoli
Plaza Doctor Pedro Orenes Lorenzo, Alcantarilla
868 78 98 78
Horario:
M-J: 20:00h - 23:00h
V-S: 13:00h - 15:30h / 20:00h - 23:30h
D: 13:00h - 15:30h / 20:00h - 23:00h
Días de cierre:
Lunes
Pizza Roxa, de Toxo Pizzería (Las Torres)
Es una pizza muy visual y con contrastes de sabores. La masa fresca fermentada mínimo 48 horas se acompaña de una crema rosa que sirve de base con gorgonzola, aceitunas negras, bacon, y guanciale, además de unos trocitos de crujiente de parmesano. Como colofón, un melocotón en su jugo y unos toques de salsa trufada y hojas de albahaca fresca, complementado con un toque de orégano.
Ingredientes: Harina, agua, sal, remolacha, levadura, orégano , nata, queso crema , fior di late, gorgonzola, guanciale, bacon, melocotón, aceitunas negras, parmesano, trufa.
Precio: 13,40€
Toxo Pizzería
C/Salceda 24, Las Torres de cotillas
689708750
Horario:
M-D: 20:00h - 23:30h
Días de cierre:
Lunes y martes
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- En directo: Real Murcia-Alcorcón
- Nonduermas suspende la Navidad: 'No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia
- La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber