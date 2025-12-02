El III Campeonato de Pizzas de España ya tiene a sus ganadoras: estas son las mejores de la Región de Murcia

El III Campeonato de Pizzas de España ya ha elegido a sus ganadoras de este año. Los amantes del famoso plato de la cocina italiana tienen que trasladarse hasta Valencia para probar la pizza Kaori Chan, elegida como la mejor del país.

La pizza ganadora, que une la costa del Mediterráneo con el corazón de Japón, se prepara en el restaurante Harinella (Valencia) y está elaborada con mozzarella 100% Fiordilatte Italiana, bonito del norte, cebolla roja en agridulce, katsuobushi japonés, reducción de salsa ponzu y apio verde.

Pizza Kaori Chan, elegida la mejor de España / L.O.

El segundo puesto del Campeonato de Pizzas es para La Montenegro, que se prepara en la pizzería La Felisa, en León. Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto.

Pizza La Montenegro / L.O.

El 'top 3' de mejores pizzas de España lo completa Circus, elaborada en La Bicicleta Pizzería, en Sevilla. Lleva base de mozzarella, mezclas de quesos y gorgonzola, guanchale, copa, uvas moradas, mascarpone, nueces y miel.

Pizza Circus / L.O.

Las tres mejores pizzas de la Región de Murcia

Aunque ninguna pizza de la Región de Murcia ha sido reconocida como una de las mejores de España, el Campeonato hace una clasificación con las más destacadas de cada comunidad autónoma.

Atendiendo al ranking murciano, la pizza más sabrosa de la comunidad sorprende, pues su ingrediente principal es una verdura que no conquista todos los paladares. Como su nombre indica, el gran protagonista de la pizza Broco (La Piziana) es el brócoli, que, acompañado de quesos, cebolla caramelizada, queso de cabra, tomates cherry y un velo de tocino de chato murciano, consigue un sabor que le hace situarse en el top 1.

El resto del podio murciano lo componen la pizza La Mamma Carbonara (Mondo Napoli) y Roxa (Toxo Pizzería).

Todos sus ingredientes, precios y dónde comer las tres mejores pizzas de la Región de Murcia, a continución.

Porción de pizza Broco / L.O.

Pizza Broco, de La Pizana (Lorquí)

Una pizza que celebra el encuentro entre lo vegetal lo fermentado y lo curado, una propuesta que parte del producto local y de temporada. Nace de la idea de rendir homenaje a la huerta murciana y al valor de los productos locales, intengrando sabores frescos, fermentados y curados en un solo bocado.

Como base vegetal, el brócoli asado al horno conserva su textura al dente y su verdor fresco contrastando con la cebolla caramelizada, que aporta dulzor y profundidad, el queso cheddar funde con intensidad y untuosidad, mientras que el queso de cabra suma notas ácidas y cremosas que equilibran el conjunto, el frescor y la acidez lo dan los tomates cherry asados que estallan en el paladar.

El corazón umami lo pone un pesto artesanal de ajo negro y almendras aportando notas tostadas y dulces, finalmente se corona con un velo de tocino curado de chato murciano, cortado finísimo. Este velo se funde suavemente con el calor residual liberando el aroma ahumado, esta propuesta

Ingredientes: Masa: Harina, agua, leche, aceite, levadura y sal. Pizza: Mezcla de 4 quesos(Edam, cheddar, mozzarela y masdam), brócoli, tomate cherry, queso de cabra, cebolla caramelizada, pesto de almendras y ajo negro y velo de tocino de chato murciano.

Alérgenos: Leche, almendras y gluten

Precio: 13,50€

La Pizana C/Velázquez 4, Lorqui 968 69 20 37 Horario: V-D: 19:30h - 23:30h Días de cierre: Lunes, martes, miércoles y jueves

Pizza Mamma Carbonara / L.O.

Pizza La Mamma Carbonara, de Mondo Napoli (Alcantarilla)

Inspirada en la auténtica pasta carbonara, pero hecha pizza con matices de cocina vanguardista, ya que introduce elementos innovadores como oro líquido.

Ingredientes: Base bianca de mozzarella fior di latte DOP, crema de Pecorino Romano DOP, bits de guanciale crujiente, oro líquido y yema de huevo hilada

Alérgenos: Leche y lactosa, huevo, gluten

Precio: 14,90€

Mondo Napoli Plaza Doctor Pedro Orenes Lorenzo, Alcantarilla 868 78 98 78 Horario: M-J: 20:00h - 23:00h V-S: 13:00h - 15:30h / 20:00h - 23:30h D: 13:00h - 15:30h / 20:00h - 23:00h Días de cierre: Lunes

Pizza Roxa / L.O.

Pizza Roxa, de Toxo Pizzería (Las Torres)

Es una pizza muy visual y con contrastes de sabores. La masa fresca fermentada mínimo 48 horas se acompaña de una crema rosa que sirve de base con gorgonzola, aceitunas negras, bacon, y guanciale, además de unos trocitos de crujiente de parmesano. Como colofón, un melocotón en su jugo y unos toques de salsa trufada y hojas de albahaca fresca, complementado con un toque de orégano.

Ingredientes: Harina, agua, sal, remolacha, levadura, orégano , nata, queso crema , fior di late, gorgonzola, guanciale, bacon, melocotón, aceitunas negras, parmesano, trufa.

Precio: 13,40€