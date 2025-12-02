El Gobierno regional negocia en Bruselas la reprogramación de 7 millones en fondos europeos para vivienda asequible

El Gobierno regional está negociando la reprogramación de fondos europeos destinados a vivienda asequible por un valor aproximado de 7 millones de euros. Así lo anunció este martes en Bruselas el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que participó como ponente en la reunión de las Comisiones de Vivienda y Empleo del Parlamento Europeo.

Es la segunda vez que el Gobierno regional soliticta una reprogramación de fondos Feder, después de que el pasado mes de octubre reasignará 24 millones de euros para infraestructuras antirriadas. Desde entonces, el europarlamentario socialista murciano, Marcos Ros, lleva pidiendo al Ejecutivo de Fernando López Miras que hiciera lo propio con la vivienda, recordando que la fecha límite para solicitarlo acababa el 31 de diciembre.

El titular de Fomento aprovechó su visita al Parlamento de la UE para explicar el nuevo modelo de vivienda protegida, la denominada Vivienda Asequible de la Región de Murcia, que surge como respuesta del Ejecutivo regional a la situación actual de "emergencia residencial" de jóvenes y familias.

Asimismo, destacó los "casos de éxito" de aplicación de los fondos europeos a las políticas de hogar en la Región de Murcia. En concreto, García Montoro citó el programa de rehabilitación energética de edificios, cofinanciado con los fondos Next Generation, que "ha sido redotado, fruto de la buena ejecución de estas ayudas por parte de la Comunidad, lo que supone doblar la cuantía económica destinada a estas subvenciones, y alcanzar así más de 42 millones de euros".

García Montoro plantea en más ayudas, formación y modernización para el sector de la construcción

El consejero se refirió también al programa de erradicación del chabolismo, cuyos "excelentes resultados" le han hecho merecedor del premio ‘Estrella de Oro’ del concurso #EuropaSeSiente, al considerarlo como el mejor proyecto cofinanciado por la Unión Europea.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la eurodiputada, Maravillas Abadía y el comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, en el Parlamento Europeo / CARM

Retos del sector de la construcción

En el debate celebrado en la sede del Parlamento Europeo, el titular de Fomento resaltó la escasez de mano de obra cualificada, una demanda de los constructores y uno de los factores que dificultan el acceso a la vivienda. Al respecto, señaló que el Ejecutivo regional destina una importante inversión para mejorar las competencias profesionales y dar respuesta a la demanda del sector de la construcción.

Entre los factores que hacen que nos encontremos ante la "generación perdida de la vivienda", el responsable regional citó la complicada burocracia y la falta de suelo disponible, que "pretendemos atajar con el nuevo proyecto de ley de Vivienda Asequible en el que ya estamos trabajando tras el bloqueo del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística por parte de los grupos de la oposición en el parlamento regional".

Ante el inminente Plan de Vivienda Asequible Europeo, el consejero propuso al Parlamento Europeo que profundice en la inversión en formación y recualificación profesional "como tratamiento paliativo del déficit de trabajadores en el sector de la construcción que nos traslada la Federación Regional de Empresarios de la Construcción". También planteó incluir nuevas ayudas para la innovación en la industrialización de la construcción, así como subvenciones para equipamientos o maquinarias en centros educativos e, incluso, realizar campañas destinadas a los jóvenes para que apuesten por formarse en este sector y como una forma de promover la movilidad educativa y laboral.