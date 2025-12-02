Gambas, cigalas, pescados, cordero, cabrito, carnes... ¿cuáles son sus precios en Murcia?

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los murcianos se preparan, como todos los años, a hacer la lista de la compra y comienzan a comprar aquellos productos frescos 'estrella' que no quieren que falten en sus mesas con fechas tan señaladas como la Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja o Día de Año Nuevo.

Para evitar sorpresas y sustos de última hora con el alza de los precios o que estos productos directamente se agoten, son muchos los que deciden adelantar las compras y congelar gambas, langostinos, cigalas, pulpos, corderos, cabritos, patas de jamón.

Pero, ¿a qué precio están ahora mismo a las puertas de la Navidad? Estos días están en constante variación, pero los que aparecen reflejados dentro del portal del Mercado de Verónicas de Murcia sirven ahora mismo para hacerse una día de cómo están:

Mariscos

Almeja marinera de las rías gallegas extra gorda : 27 euros el kilo

: 27 euros el kilo Almeja gallega de carril mediana : 110 euros el kilo

: 110 euros el kilo Almeja marinera mediana : 30 euros el kilo

: 30 euros el kilo Berberecho gallego gordo : 32 euros el kilo

: 32 euros el kilo Berberecho gallego pequeño : 29 euros el kilo

: 29 euros el kilo Bogavante canadiense : 33 euros el kilo

: 33 euros el kilo Bogavante canadiense fresco : 34 euros el kilo

: 34 euros el kilo Calamar fresco nacional : 26 euros el kilo

: 26 euros el kilo Chirla italiana gorda : 15,80 euros el kilo

: 15,80 euros el kilo Chipirón : 36 euros el kilo

: 36 euros el kilo Chirla nacional mediana : 14,80 euros el kilo

: 14,80 euros el kilo Cigala en hueva de Santa Pola : 78 euros el kilo

: 78 euros el kilo Cigala extra tronco de Cartagena : 98 euros el kilo

: 98 euros el kilo Cigala extra tronco de Huelva : 85 euros el kilo

: 85 euros el kilo Cigala extra tronco de Santa Pola : 98 euros el kilo

: 98 euros el kilo Cigala gorda de Santa Pola : 95 euros el kilo

: 95 euros el kilo Cigala mediana de Santa Pola : 65 euros el kilo

: 65 euros el kilo Cigala mediana gallega : 48 euros el kilo

: 48 euros el kilo Coquina gallega pequeña : 28 euros el kilo

: 28 euros el kilo Gamba blanca calibre nº3 de Santa Pola : 30 euros el kilo

: 30 euros el kilo Gamba blanca gorda de Santa Pola : 58 euros el kilo

: 58 euros el kilo Gambla blanca mediana de Santa Pola : 35 euros el kilo

: 35 euros el kilo Gamba blanca pequeña de Santa Pola : 28 euros el kilo

: 28 euros el kilo Gamba roja calibre número 1 de Santa Pola : 98 euros el kilo

: 98 euros el kilo Gamba roja pequeña arrocera de Santa Pola : 40 euros el kilo

: 40 euros el kilo Mejillón gallego fresco : 5 euros el kilo

: 5 euros el kilo Navaja gallega : 26 euros el kilo

: 26 euros el kilo Pulpo roquero (asado al horno) : 28 euros el kilo

: 28 euros el kilo Quisquilla calibre número 1 de Santa Pola : 75 euros el kilo

: 75 euros el kilo Quisquilla gorda calibre 1 de Santa Pola : 66 euros el kilo

: 66 euros el kilo Quisquilla gorda de Santa Pola : 68 euros el kilo

: 68 euros el kilo Zamburiña gorda : 2,30 euros la pieza

: 2,30 euros la pieza Zamburiña gallega : 1,90 euros la pieza

: 1,90 euros la pieza Zamburiña primera calidad gorda: 2,40 euros la pieza

Pescados

Merluza : 28 euros el kilo

: 28 euros el kilo Lubina nacional gorda : 19 euros el kilo

: 19 euros el kilo Dorada de Santa Pola : 12,80 euros el kilo

: 12,80 euros el kilo Salmón noruego calidad A : 23 euros el kilo

: 23 euros el kilo Rape del Mediterráneo : 21,80 euros el kilo

: 21,80 euros el kilo Rodaballo gallego calidad extra: 22 euros el kilo

Cabrito

Cabrito entero de Jumilla : 95 euros la pieza

: 95 euros la pieza Cabrito murciano : 22.95 euros el kilo

: 22.95 euros el kilo Cabrito entero o medio : 55 euros el kilo

: 55 euros el kilo Cabrito lechal D. O. Jumilla : 110 euros la pieza

: 110 euros la pieza Paletilla de cabrito lechal D. O. Jumilla : 18,90 euros la pieza

: 18,90 euros la pieza Paletilla de cabrito murciano : 16.95 euros la pieza

: 16.95 euros la pieza Pierna de cabrito lechal D. O. Jumilla: 10,95 euros el kilo

Cordero

Cordero segureño/murciano entero o medio : 16,90 euros el kilo

: 16,90 euros el kilo Chuletas de cordero segureño mezcla : 30 euros el kilo

: 30 euros el kilo Chuletas de palo de cordero murciano : 43 euros el kilo

: 43 euros el kilo Codillo de cordero : 16,90 euros

: 16,90 euros Paletilla de cordero segureño/murciano : 18,90 euros el kilo

: 18,90 euros el kilo Pierna de cordero murciano : 16,90 euros el kilo

: 16,90 euros el kilo Pierna de cordero segureño: 13,90 euros el kilo

Cerdo