El "escándalo" de los precios de turrones y bombones para Navidad: "Reducen su tamaño sin bajar su precio"

Es «escandaloso» cómo se está aplicando por parte de las marcas y empresas la reduflación a productos típicos como turrones, polvorones y bombones. Su precio ha aumentado más allá de lo razonable, incluso teniendo en cuenta la subida de los precios del azúcar, huevo o transporte: «Reducen el tamaño de los productos sin bajar su precio: desde tabletas de turrón que ahora pesan menos hasta cajas de bombones con menos unidades».

Así lo advierte Juana Pérez, presidenta de la organización de consumidores Thaderconsumo de Murcia, quien también apunta que el gasto en menús de celebración que se vienen celebrando desde el pasado mes de noviembre y en ocio son otros factores que dispara el presupuesto familiar.

Pérez lamenta que este año es difícil encontrar un menú para una comida que baje de los 40 euros y, al adelantarse cada vez más, se incrementa el gasto acumulado.

¿Pero qué pueden hacer los consumidores para tratar, de alguna forma, no salir con un importante agujero en sus cuentas y ahorros tras el fin de la Navidad? Hay medidas que pueden ayudar. Y una de ellas es anticiparse a las compras: «planificar con tiempo permite aprovechar ofertas y reducir el impacto del alza de precios» que suele producirse conforme se acercan las fiestas. Es uno de los consejos que año tras año se repiten pero que no deja de ser efectivo para aquellos que cumplen con él.

Otra cuestión a tener cuenta, recuerda la asociación de Thaderconsumo, es evitar el desperdicio alimentario: «Elaborar menús con productos de proximidad y no excederse al pedir en restaurantes ayuda a reducir el desperdicio y apoya a los productores locales», recuerda Pérez.

En cuanto a por qué los juguetes son cada vez más caros, la presidente explica que los precios también se disparan debido a que cada vez los productos son más sofisticados en cuanto al uso de tecnología: videojuegos, cámaras conectadas y relojes digitales han reemplazado a los tradicionales juguetes de manualidades, elevando significativamente el coste de los regalos.

La asociación aboga por que se compren juguetes «educativos, creativos y adecuados a la edad», además de regalos sostenibles y artesanales. Para los adultos, el tradicional ‘amigo invisible’ sigue siendo la opción preferida, lo que permite ajustar el gasto.

Estas son algunas de las claves que Thaderconsumo presentará el próximo jueves en Lorca junto a la Dirección General de Consumo y que forman parte de su nueva guía rápida de consejos para Navidad.

Por un consumismo "consciente"

Por su parte, el presidente de Consumur, Roberto Barceló, defiende que hay que «evitar dejarse llevar» por el consumismo que se da antes del inicio del encendido de las luces navideñas: «Tienen, entre otras cosas, la misión de inducir a los usuarios al consumismo, a gastar lo antes posible. Aunque ayude a los comercios, también tenemos que ser prudentes», sostiene.

Barceló añade que hay que llevar un planteamiento de consumo consciente: «Debemos pensar que nuestra felicidad no está en gastar, y en todo caso, lo que está ahí puede ser frustración. Tenemos que ser realistas y ajustarnos a un presupuesto que de verdad podamos asumir», dice a La Opinión.

«La diversión y la celebración propia de los días de Navidad no tienen que estar necesariamente relacionada con un gasto excesivo, sino con saber hasta dónde podemos consumir. Las cosas más caras no necesariamente nos van a satisfacer más», sostiene.

El presidente de Consumur, al igual que su homóloga en Thaderconsumo, también recomienda alternativas para ahorrar sin sacrificar calidad, «como la compra de productos frescos que puedan ser congelados, optar por alimentos alternativos en lugar de los más tradicionales o costosos, y priorizar juguetes y ropa sin necesidad de marcas reconocidas».

Además, Barceló aconseja a los ciudadanos a que comparen precios entre establecimientos, leer contratos en caso de viajes o servicios, y conservar facturas como control del presupuesto y garantía frente a posibles incidencias a la hora de que sea necesario interponer alguna reclamación.