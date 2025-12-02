El Consejo de Ministros da luz verde a la construcción del Arco Norte de Murcia

El Consejo de Ministro da luz verde este martes al contrato de obras del proyecto de construcción del Arco Norte de Murcia, en la autovía A7, que permitirá liberar y desahogar las circunvalaciones más cercanas a la ciudad.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, las obras se llevarán a cabo entre el punto kilométrico 652+000 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres, y tendrán un coste estimado de 93.837.188,78 euros.

El Arco Norte permitirá enlazar las autovías de Madrid y Alicante, lo que descargará el tráfico en el Nudo de Espinardo.

En este sentido, el delegado del gobierno, Francisco Lucas, ha afirmado que con esta infraestructura el Ejecutivo central atiende "una demanda histórica para vertebrar la Región, descongestionar el nudo de Espinardo y, lo más importante, mejorar la vida de la ciudadanía".

El proyecto del Arco Noroeste, una de las infraestructuras más relevantes de la Región, inauguró el pasado mes de julio sus dos primeros tramos, que unen Archena con Las Torres de Cotillas a lo largo de 21,7 kilómetros. Esta autovía, diseñada para enlazar con la A-7 y mejorar la circulación en el entorno metropolitano de Murcia, supuso una inversión de 169 millones de euros. En estos momentos se encuentra en ejecución el tercer y último tramo.

Para completar su integración dentro de la Red de Carreteras del Estado, el Ministerio ha iniciado un proceso de cambio de nomenclatura en varias vías del entorno de la capital murciana. En total, se renuevan 408 carteles —308 pertenecientes al Estado y 100 de carácter municipal o autonómico—, además de sustituir 27 señales indicadoras, entre pórticos y carteles laterales.

Han pasado a formar parte y a denominarse autovía A-30 (Albacete-Cartagena) los dos tramos del Arco Noroeste ya en servicio y el tramo restante una vez entre en funcionamiento; el tramo de autovía MU-30 entre el enlace con la autovía A-7 (km 0) y el enlace con la autovía MU-31 (km 5,750), y la propia autovía MU-31.

Además, ha pasado a denominarse autovía MU-32 (Acceso norte de Murcia) el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con el Arco Noroeste (km 119,4) y el enlace con la A-7 (km 135), mientras que la autovía MU-33 (Acceso sur de Murcia) integra el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con la autovía A-7 (km 137,750) y el enlace con la actual MU-31 (km 150,7).

Mapa que ilustra la adaptacion de las nomenclaturas de varias carreteras tras ejecutar el Arco Noroeste en Murcia. / Ministerio de Transporte

Tramos de atasco que pretende aliviar

El Arco Noroeste permitirá liberar y desahogar las circunvalaciones más cercanas a la ciudad, que son las de mayor densidad de tráfico de la Región. La autovía podría ser el punto y final de los atascos del nudo de Espinardo, pues liberará las rotondas cercanas a la ciudad, por las que circulan unos 123.000 vehículos al día.

Asimismo, supondrá un baipás de la autovía A-30 desde el km 119, en Archena, al km 150, en el Puerto de la Cadena, que reducirá el tráfico que actualmente discurre la misma en la Ronda Oeste de Murcia y Nudo de Espinardo.

La infraestructura, además, conectará los municipios de la Vega Media y creará un itinerario que permitirá canalizar el tráfico de largo recorrido con origen o destino en Andalucía, Cartagena, Valencia y Albacete, enlazando la A-30 con la A-7, en Alcantarilla, y atravesando los municipios de Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.