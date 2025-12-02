La Comunidad lograr frenar el hachazo del Gobierno central a las ayudas de eficiencia energética

La Consejería de Medio Ambiente ha confirmado este martes que el recorte del 48% en las ayudas destinadas a la Región de Murcia del programa para pymes y grandes empresas del sector industrial no salió adelante ayer en la Conferencia Sectorial de Energía. La Región de Murcia, junto a otras comunidades, logró que los dos puntos del orden del día relativos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética quedaran sin aprobar y pendientes de revisión.

La propuesta del Ministerio suponía reducir de manera drástica los recursos asignados a la Región de Murcia y una subida exponencial para otros territorios como Cataluña o País Vasco. En 2019, el reparto de 307,6 millones incluía 21,8 millones para la comunidad. Sin embargo, con la nueva planificación se rebajaba la dotación total del fondo de 307 a 300 millones y asignaba a la Región solo 11,3 millones.

Desde la Consejería explican que esa propuesta y ese recorte fue adoptado de modo unilateral y sin contar con las comunidades autónomas. El consejero defendió en esa reunión que la Región, con un peso industrial superior al 23% del VAB, no puede quedar relegada en un sistema que busca impulsar la eficiencia energética en sectores productivos intensivos en consumo eléctrico. Por ello, la Comunidad planteó su discrepancia en la sectorial y solicitó una revisión completa de los parámetros empleados. La votación de los gobiernos autonómicos dejó en suspenso la aprobación de la propuesta.

Ayudas bloqueadas y factura energética al alza

Según fuentes autonómicas, este bloqueo se suma a un contexto energético tensionado por el apagón de hace unos meses. La estabilidad del sistema, explican, se está sosteniendo con mayor producción en ciclos combinados, más costosa que la energía renovable y esto repercute directamente en la factura eléctrica. El consejero renovó también en el encuentro sus críticas a la falta de avances en cogeneración —clave para la industria murciana— y al incremento de peajes que afecta a la competitividad del sector.

Infraestructuras pendientes: del "desierto energético" del Noroeste a Escombreras

Por otra parte, desde la Consejería de Medio Ambiente reclaman al Gobierno central celeridad en la aprobación definitiva de la nueva planificación eléctrica nacional. Estas fuentes recuerdan que la Región necesita poner en marcha nuevas subestaciones en la Vega Media, la costa, el Valle de Escombreras y, especialmente, en el Noroeste, donde la ausencia de infraestructura convierte la comarca en "un desierto energético". Por ello, la conexión con Pinilla (Albacete) y Baza es estratégica para reforzar la malla eléctrica y posibilitar proyectos industriales.

Cabe recordar que el Gobierno regional presentará alegaciones para reforzar algunas de estas instalaciones y solicitar nuevas, como una subestación en el entorno del Mar Menor.

El debate sobre la energía nuclear también volvió a la mesa en la Conferencia Sectorial. El consejero pudo constatar que existe una coincidencia amplia entre comunidades, "independientemente del signo político", sobre la necesidad de mantenerla en el mix energético. "Es una energía limpia declarada por Europa y necesaria", señaló Vázquez. El Ministerio anunció que el Consejo de Seguridad Nuclear elaborará un informe específico.