La Comunidad exige al Gobierno una reunión urgente por la peste porcina africana y lamenta “su falta de iniciativa”

El Gobierno regional reclamó este martes al Ejecutivo central la convocatoria urgente y simultánea de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural como respuesta a la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes salvajes en Cataluña. La solicitud se formalizó a través de sendas cartas dirigidas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, firmadas por la consejera de Agua, Agricultura, Pesca y Ganadería, Sara Rubira, y por el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. Esta petición se realiza el día en que el Ministerio de Agricultura ha confirmado siete casos más de jabalíes contagiados por el virus, que se suman a los dos primeros declarados el pasado viernes. Los nueve animales han sido hallados muertos dentro del radio de la zona de infección, la sierra de Collserola en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En las misivas, los consejeros murcianos advierten de "la necesidad urgente" de reunir de forma coordinada a las comunidades autónomas para articular una estrategia nacional que permita contener la PPA y abordar conjuntamente las implicaciones ambientales y ganaderas. Ambos señalan que la reciente confirmación de casos en fauna silvestre requiere una respuesta “conjunta, decidida y técnica” y alertan de que la sobrepoblación de jabalí y el riesgo de propagación de enfermedades obligan a actuar con rapidez y unidad de criterio.

Piden que se analice la respuesta sanitaria y las implicaciones económicas

Además, los consejeros subrayan que se espera del Gobierno central "capacidad de coordinación y acción" y reprochan su "falta de iniciativa", por lo que consideran que deben ser las autonomías quienes impulsen los mecanismos de cooperación disponibles.

Temor a las implicaciones económicas

Tanto Rubira como Vázquez advierten que la coordinación no puede hacerse "de forma fragmentaria ni mediante procedimientos escritos" y reclaman que las conferencias se celebren con un orden del día común que aborde tanto la respuesta sanitaria como sus implicaciones ambientales y económicas.

Según Rubira, el Ejecutivo regional ha decidido solicitar la reunión "con urgencia" porque, aunque el foco se encuentra localizado en Cataluña, "nos tienen que coordinar las comunidades autónomas; estamos preocupados y creemos que esa coordinación nacional es necesaria".

Cabe recordar que el pasado lunes, la Consejería de Agricultura reunió de forma interna al sector porcino para evaluar la situación. El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, trasladó un mensaje de calma y recordó que el riesgo para la Región es “muy bajo”, al tratarse de un brote muy localizado en Barcelona y disponer las explotaciones murcianas de altos niveles de bioseguridad.