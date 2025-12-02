A la caza del talento joven: el turismo regional busca más profesionales para garantizar su estabilidad

Los brotes verdes son más que palpables: un turismo desestacionalizado durante todo el año que ya vive más allá del "sol y playa", cifras de récord en el número de visitantes que acuden a conocer todos los encantos (turísticos, culturales o gastronómicos) y una mano tendida por parte de la Comunidad para seguir impulsando el sector a través de ayudas económicas y un diálogo permanente.

La Región de Murcia vive el "mejor momento turístico" de su historia pero quedan muchas cuestiones pendientes para garantizar que el sector siga siendo referente como lo viene haciendo en los últimos años.

Una de ellas es captar a más jóvenes que quieran trabajar en un mercado en auge y retener el talento de aquellos que ahora mismo están trabajando en el sector pero que pudiesen optar por abandonarlo o marcharse fuera en busca de mejores oportunidades laborales. Así lo alertó este martes lapresidenta de la Alianza por el Turismo de la Región de Murcia, Carmen Ayala, respecto a uno de los déficits que va a tener el sector a corto-medio plazo para seguir garantizando su impulso.

“Estamos también francamente preocupados y ocupados en la formación, en la profesionalización y en seguir concienciando socialmente acerca de la importancia del turismo para nuestros futuros talentos", dijo Ayala a La Opinión antes de que comenzase la asamblea anual de Alianza por el Turismo, de la que forman parte unos 40 miembros.

Ayala admite que hay profesionales a los que "está costando retenerlos"

Para seguir creciendo en los actuales niveles de calidad y de cantidad, hay que seguir contando con profesionales a los que "está costando retenerlos", así como concienciar a las generaciones más jóvenes que están "en vías de decidir a qué se quieren dedicar y explicarle lo que somos", añadió la presidenta, quien recordó que el turismo "ha cambiado mucho en los últimos años".

"Ya no podemos pensar solo en turismo en clave de recepción o camarero: hay muchas más cosas, y creo que la sociedad eso todavía no lo percibe", explicó. Esta "lluvia fina" (como ella misma calificó) debería provocar ese cambio, puntualizó Ayala, debe producirse no solo en el ámbito académico, sino también en la propia percepción social.

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, el trabajo conjunto con empresarios y profesionales es "clave y fundamental" para consolidar al turismo como motor económico. Recordó que justo antes del verano, el presidente Fernando López Miras firmó el primer Pacto por el Turismo, un acuerdo suscrito con todos los agentes del sector que, aseguró, "está permitiendo poner en marcha más iniciativas, más ayudas y seguir escuchando sus demandas".

Actividad durante todo el año

Conesa presumió de que la Región de Murcia "ha salido de la desestacionalización", uno de los objetivos históricos del sector. Destacó que tanto el verano como la primavera arrojan cifras positivas, "pero también lo están siendo otoño e invierno", lo que permite mantener abierta la actividad turística todo el año.

"Estamos creando experiencias en torno al turismo azul, el turismo de interior, el turismo slow, el gastronómico, el cultural y el deportivo, donde somos referentes a nivel europeo", recordó la titular autonómica de Turismo.

La consejera también detalló los avances de este gran pacto por el turismo, dotado con seis millones de euros para los años 2026 y 2027. Explicó que ya se han conformado los consejos asesores y que se están manteniendo reuniones periódicas con representantes del sector para desarrollar las actuaciones previstas.

Entre ellas, destacó las ayudas anunciadas hace unos días por el propio López Miras para la modernización de la planta hotelera y alojativa de la Región de Murcia. Además, el Gobierno regional contempla medidas para apoyar a proyectos turísticos impulsados por pymes y autónomos, así como ayudas específicas para fomentar la accesibilidad y para que las bodegas de la Región de Murcia puedan desarrollar alojamientos dentro de las rutas del vino.

Conesa insistió en que todas estas actuaciones buscan consolidar un "turismo de calidad, equilibrado, sostenible y disponible durante todo el año", siempre "de la mano de los mejores profesionales del sector turístico de la Región de Murcia".