Vox propone una cuota del 15% del IRPF para los autónomos que facturen menos de 70.000 euros

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, propuso este lunes un paquete de medidas de apoyo al trabajo autónomo, como la bonificación del cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social el primer año para quienes contraten a trabajadores o el establecimiento de un IRPF del 15% para las facturaciones inferiores a los 70.000 euros.

En rueda de prensa, Antelo puso el acento en que los autónomos "son la España que madruga y la que no se pone enferma", criticando que el PSOE y el PP "acordaron en su momento aumentar la cuota de autónomos" y subrayando que este colectivo aporta el 16% del PIB español.

Tras las manifestaciones multitudinarias que miles de autónomos protagonizaron ayer en toda España, Antelo anunció que su formación presentará en la Asamblea Regional "una batería de iniciativas para instar al Gobierno a rectificar y aliviar la presión que sufren los trabajadores por cuenta propia", e insistió en que "no se puede cobrar la cuota de autónomos a aquel trabajador por cuenta propia que no llegue al Salario Mínimo Interprofesional".

Propuso un IRPF del 15% para facturaciones inferiores a 70.000 euros y del 25 % para el resto, con un descuento del 4% por cada hijo a cargo. "En Vox defendemos la conciliación, la natalidad y la familia, y eso impregna todas nuestras propuestas", añadió.

Asimismo, reclamó una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social para los autónomos que contraten a nuevos trabajadores durante el primer año, y del 50% durante el segundo, y denunció que "es incomprensible que los autónomos no tengan ningún tipo de contraprestación por cese de actividad".

Antelo también alertó de que cada comercio o taller que cierra "no es solo un autónomo menos, es parte de la historia de un barrio y de España que se pierde", y cargó contra "las políticas del fanatismo climático y de la Agenda 2030", que impiden a quienes no tienen vehículos nuevos acceder a los centros urbanos: "Están enviando a los clientes a los centros comerciales y arruinando al comercio local. Queremos un modelo en el que cualquier ciudadano, con el coche que tenga y si ha pasado la ITV, pueda entrar al centro de la ciudad".

"Los autónomos ven cómo las políticas de unos y otros solo los utilizan como una máquina de recaudar, mientras ese dinero no va a sanidad ni a educación, sino a los tejemanejes del PSOE: los Koldo, los Ábalos, la hermana, la mujer, el hermano… El socialismo es sinónimo de corrupción", aseguró.

A preguntas de los periodistas sobre la manifestación celebrada ayer por el PP contra el Gobierno de España, Antelo reiteró que Vox ya había avanzado que no participaría: "No nos sumamos a chocolatadas del Partido Popular en ambientes festivos que no son manifestaciones, sino mítines". Y exigió al PP que, "si de verdad quiere un frente total contra el PSOE, rompa todos los acuerdos que mantiene con ellos".

"Gobiernan juntos en Europa, se reparten las comisiones del Senado y del Congreso, se reparten los jueces como cromos. El miércoles mismo, el señor Feijóo tiene una tertulia con el señor Page. Es una estafa enviar a los ciudadanos a la calle para luego sentarse de cháchara con quienes destruyen España", afirmó.

"Antes o después, Sánchez acabará delante de un juez. Esperamos que tenga un juicio justo y que pague por todas y cada una de las traiciones que ha cometido contra nuestra nación", concluyó.