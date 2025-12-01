Requisitos que deben cumplir las balizas V-16: geolocalizador, conexión a la red y luz luminosa 360º

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

De acuerdo con la DGT, el aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Este dispositivo funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo. Además, los modelos homologados deben contar con un geolocalizador automático que envíe la ubicación del vehículo cuando se activa para alertar al resto de usuarios de la vía en la que se encuentre.

También debe contar con una potente visibilidad luminosa a través de la luz amarilla visible 360º y que sea claramente distinguible desde lejos. Son algunos de los principales requisitos técnicos que tiene que cumplir de acuerdo con la DGT.

Precisamente el organismo que dirige Pere Navarro tuvo que salir esta misma semana a desmentir varios bulos que habían comenzado a circular sobre las V-16 por redes sociales y canales de difusión como WhatsApp o Telegram entre los usuarios.

Las motos no están obligadas a llevarla, aunque la DGT también recomienda su uso por seguridad

Uno de ellos era que el propio dispositivo tuviese la posibilidad de registrar los movimientos o la identidad del conductor. Tuvo que salir la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para aclarar que solo transmiten «el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo». Asimismo añadía en el comunicado que «ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza».

También la DGT desmintió que la baliza dejase de funcionar en caso de que el vehículo sufriese alguna incidencia en un túnel o en una zona con difícil acceso o cobertura. En este sentido, fuentes de Tráfico apuntaron que emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal.

Asimismo disipó las dudas sobre si estos dispositivos solo servían para el territorio nacional y si realmente dejaban de funcionar una vez que se circulaba fuera de nuestro país: la V-16 también es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido.

Respecto a la cuantía de las multas en caso de no tenerla, la infracción es considerada leve y su sanción es de 80 euros, la misma cantidad establecida por no llevar los triángulos de preseñalización que se venían utilizando hasta ahora.

Dado que en el mercado hay ahora mismo más de 200 modelos disponibles, la DGT recuerda a la ciudadanía que se puede comprobar a través de su web si la baliza que desea comprar está homologada y certificada. Aún así, incide en que los aparatos tienen que estar certificados por los laboratorios técnicos IDIADA o LCOE, que son los autorizados para ratificar que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.