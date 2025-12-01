La Región incrementará las analíticas y mantiene la bioseguridad tras los casos de peste porcina en Cataluña

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca reunió este lunes a empresas porcinas, ADS, veterinarios oficiales y organizaciones del sector para analizar la situación sanitaria de la Región de Murcia tras la confirmación de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes salvajes de la provincia de Barcelona. El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, trasladó un mensaje de calma y destacó que el riesgo para la comunidad es “muy bajo” debido a la distancia y al nivel de profesionalización del sector porcino regional.

Durante el encuentro, Vera recordó que el Ministerio convocó el pasado viernes al Comité RASVE, donde se confirmó que los casos detectados se circunscriben a “una zona muy localizada” a más de 600 kilómetros de Murcia. En este contexto, insistió en enviar un mensaje de tranquilidad: “Nuestro sector porcino es un sector profesionalizado y que está haciendo las cosas bien y va a seguir haciéndolas”.

El director general subrayó que la PPA no es una zoonosis y que la seguridad alimentaria “está garantizada”. Explicó que las explotaciones de la Región mantienen protocolos estrictos de desinsectación, desinfección y control de roedores, junto a medidas de bioseguridad “de las más seguras del mundo”. Recordó además que en Murcia no se registra ningún caso desde noviembre de 1994.

Coordinación institucional y vigilancia activa

Vera detalló que en la reunión participaron veterinarios de empresas, ADS, cooperativas, organizaciones agrarias, Seprona, Medio Natural, Sanidad Animal, el Colegio de Veterinarios y la Asociación de Veterinarios del Porcino de Murcia. El objetivo, dijo, es “llevar a cabo esa coordinación y trasladar ese mensaje de tranquilidad”.

También destacó la labor del Gobierno regional en el control de la población de jabalí, que actualmente es “muy baja” gracias a la caza selectiva. Cada año se abaten alrededor de 13.000 ejemplares dentro de una población estimada en 35.000 animales.

Respecto a las explotaciones catalanas cercanas al foco, Vera destacó que todas las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros establecido por el Ministerio “han sido negativas”. Los casos, insistió, se limitan a fauna salvaje en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Reunión en Murcia para analizar la situación de la peste porcina / Juan Carlos Caval

Exportaciones sin afectación para Murcia

Ante la preocupación del sector por las exportaciones, el director general señaló que “nuestras empresas tienen que estar tranquilas”. España exporta carne de porcino a 104 países y, según explicó, los principales mercados —China, Corea y Reino Unido— aceptan la regionalización, lo que implica que las restricciones solo afectan a la provincia de Barcelona.

Además, Vera recordó que el 60% de la producción española se destina al mercado europeo y el 40% a países terceros. Añadió que China, que hasta hace poco no reconocía la regionalización, modificó su postura “gracias al acuerdo firmado durante la visita de los Reyes de España”, según comunicó el Ministerio.

En cuanto a la entrada de animales vivos, señaló que Murcia cuenta con más de 170.000 madres reproductoras, por lo que la dependencia de otras comunidades o países es mínima. Solo se han registrado 20 partidas importadas en 2025, prácticamente ninguna procedente de Cataluña.

Refuerzo de la bioseguridad y aumento de analíticas

Vera anunció que se intensificarán las medidas de formación e información para trabajadores de explotaciones, así como el control del acceso de vehículos. En cuanto a la vigilancia activa, indicó que las alrededor de 4.000 analíticas anuales de PPA “se van a duplicar o triplicar con seguridad”, si bien la cifra exacta está todavía en evaluación.

Recalcó además la importancia de la colaboración ciudadana: cualquier persona que encuentre un jabalí muerto debe avisar al 112 para permitir la toma de muestras.