La Región denuncia un “hachazo del 48%” en los fondos de eficiencia energética del Gobierno central

El Gobierno regional ha expresado su profundo malestar ante el nuevo reparto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que el Ministerio para la Transición Ecológica somete este lunes a debate en la Conferencia Sectorial de Energía. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, participa en la reunión, donde se revisará la ejecución del programa de ayudas dirigidas a pymes y grandes empresas industriales.

En 2019 se aprobó una distribución de 307,6 millones que asignaba a la Región de Murcia 21,8 millones de euros. Sin embargo, la propuesta actual reduce la dotación total a 300 millones y rebaja la partida murciana hasta 11,3 millones, lo que supone "un recorte del 48 por ciento", según denunció el consejero. Vázquez calificó la reducción de "hachazo" y criticó que el Ministerio haya cambiado los criterios de cálculo "de manera unilateral y sin consultar a las comunidades autónomas".

Hasta ahora, el reparto se basaba en el Valor Añadido Bruto (VAB) complementado con fondos Feder. El nuevo sistema se apoya en indicadores del PIB y del VAB por ramas de actividad a partir de datos del INE. De acuerdo con el consejero, este cambio beneficia de forma notable a Cataluña, que suma 15,5 millones adicionales (un 31 por ciento más), y al País Vasco, cuya asignación crece un 71 por ciento hasta los 26,2 millones. Vázquez sostuvo que la metodología aplicada por el Ministerio "contiene un error", pues los datos del INE conducirían a un reparto diferente. A su juicio, la propuesta perjudica especialmente a Andalucía, Baleares, Madrid, Ceuta, Melilla y Murcia, mientras incrementa de forma sustancial los fondos para Cataluña y País Vasco. "Pediremos explicaciones al secretario de Estado de Energía porque, una vez más, las autonomías críticas con Sánchez salen perjudicadas", afirmó.

El apagón, las centrales nucleares y fondos europeos en el orden del día

El consejero, junto a la mayoría de sus homólogos, solicitó además ampliar el orden del día para incluir asuntos "estratégicos y urgentes", como el informe sobre el reciente apagón y la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares. El Ministerio aceptó estas peticiones. También se abordará la actualización de los plazos de los programas europeos Next Generation, especialmente las ayudas al vehículo eléctrico (Moves) y al autoconsumo, a petición de varias comunidades y ciudades autónomas.

Vázquez valoró la disposición del Ministerio para ampliar la agenda, pese a que la solicitud se registró fuera de plazo, y contrastó esa flexibilidad con "la unilateralidad" del nuevo reparto. Asimismo, celebró la inclusión de un punto para debatir la transferencia de fondos vinculados al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que en la Región ya ha permitido ahorrar cerca de 90 millones de kilovatios hora desde 2024. El consejero reclamó un esquema claro de financiación que respalde la gestión de estos certificados. La Región de Murcia también apoyó la revisión de la situación de la cogeneración —que aporta el 5,2 por ciento del mix energético regional— ante la falta de subastas, un problema que podría acelerar el cierre de instalaciones en varias comunidades.