Así queda el reparto de las 1.607 plazas de la próxima oposición de maestro en la Región

Consejería de Educación y sindicatos han acordado este lunes el reparto de las 1.607 plazas de la oposición a maestro que se celebrará el próximo año 2026 en la Región de Murcia, de las que 1.493 serán libres y las 114 restantes se reservarán para personas con discapacidad.

Para ello, el grupo de trabajo se ha reunido hoy y debatido sobre las necesidades que hay en cada una de las especialidades docentes, con el fin de lograr un equilibrio entre las plazas que se ofertarán en esta próxima convocatoria y las necesidades y temporalidad de cada una de ellas.

El encuentro se ha alargado más de lo previsto debido a un error inicial en el reparto que se había asignado a las especialidades de Educación Física y de Infantil, ya que en la primera aparecían más plazas de las previstas, en detrimento de la segunda. Esto ha llevado a los componentes de la mesa a hacer un receso en la reunión para que los responsables de Educación realizaran el ajuste, que también ha afectado a las plazas de Primaria.

El reparto final de las 1.607 plazas que convocará la Consejería de Educación recoge que 398 irán a Infantil; 276 plazas a Primaria; 288 a Pedagogía Terapéutica; 200 a Inglés; 184 a Audición y Lenguaje; 132 a Educación Física; 80 a Música y 49 a Francés.

Distribución de las 1.607 plazas de maestro Infantil 398

Primaria 276

Pedagogía Terapéutica 288

Inglés 200

Audición y Lenguaje 184

Educación Física 132

Música 80

Francés 49

El propio consejero de Educación, Víctor Marín, señalaba la pasada semana tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, que estas 1.607 plazas formarán "la mayor convocatoria de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia, superando a la de este año para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, que ascendió a 1.595 plazas".

El borrador de la oferta de empleo 2025 contempla 633 plazas procedentes de la tasa de reposición, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores.

La convocatoria de oposición de 2026 incluirá plazas de la oferta de empleo 2025 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores que no se habían convocado aún, hasta alcanzar las 1.607 plazas.

Estabilidad a las plantillas

El sindicato Sterm valora este reparto de plazas y explica a La Opinión que "se ajusta bastante a la realidad, ya que Infantil crece y es bueno para estabilidad a la plantilla". En estos momentos, indican, las aulas de 2 años de Infantil "están infradotadas en los colegios públicos", ya que "las maestras son las que hacen labores de tutoría y apoyo a las técnicos educativas y desde el sindicato veníamos solicitando desde el principio que aumentaran las horas que las maestras dedican a estas clases".

Sterm también destacan el hecho de que Pedagogía Terapéutica aumente "para garantizar que cuando se modifique la orden de cupos se adapte a la realidad de los centros y las ratios".