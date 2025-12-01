El obrador de un convento y otros cuatro locales de la Región se llevan un Solete de Navidad de la Guía Repsol: consulta el listado completo

El aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente, las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con el sello Solete.

La Guía Repsol ha querido reconocer a esos establecimientos que hacen de las fiestas navideñas un difrute también para el paladar con la entrega de sus Soletes de Navidad.

La entrega de este reconocimiento ha tenido lugar en Granada, en el Carmen de los Mártires, y, por primera vez, 27 conventos (uno de la Región de Murcia) reciben una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos de toda España.

Entre los más de 300 establecimientos reconocidos con esta distinción, hay también vinotecas para acompañar los encuentros festivos y mostradores listos para nutrir las mesas más exigentes.

Sloletes de Navidad en la Región de Murcia

La Región de Murcia ha sido reconocida con cinco Soletes de Navidad: el restaurante La Tapa y el Obrador del Convento de San Antonio, en Murcia; La Churrería de Santa Florentina, en Cartagena; Espejo Confitería, en Caravaca de la Cruz, y José Antonio, en San Pedro de Pinatar.

Churrería de Santa Florentina / Tripadvisor

En total, la Comunidad cuenta con 102 Soletes. Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano.

Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla en toda España: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Soletes de la Guía Repsol

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.