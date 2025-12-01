La jueza investiga a Jesús Cobos por el caso de Las Noticias RM y el PP exige a Lucas "que dé la cara"

La jueza que lleva la causa de la denuncia del alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y una de sus concejalas, Damiana García, ha citado en el juzgado el próximo día 5 de febrero de 2026 a Jesús Cobos, militante socialista y el que el PP tacha de 'fontanero' del partido, en calidad de investigado, ya que está al frente de Sistemas Informáticos Carthago, empresa que mantiene un 'pseudomedio' 'lasnoticiasrm', según los 'populares'.

Zapata y García llevaron a los tribunales a la citada web tras publicar que la segunda obtuvo una plaza de funcionaria interviniendo en el proceso de selección. Un informe de la Guardia Civil señalaba a C. G. J. como presunta autora de un delito de calumnias. Además, indicaba que Jesús Cobos reside en el mismo domicilio que C. G. J., "por lo que pudiera ser la pareja de esta, desconociendo si tendría alguna implicación en los hechos". De hecho, Además, el primer registro del dominio 'lasnoticiasrm' estaba a nombre de Cobos. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cartagena había citado a declarar como investigada a C. G. J. y ahora la jueza exige la declaración de su pareja.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, exigió este lunes al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, "que dé la cara de una vez" tras la imputación del 'fontanero' del PSOE: "El delegado de Sánchez no puede permanecer callado cuando un asesor del Grupo Socialista en la etapa en que él era portavoz tendrá que responder ante la Justicia por la comisión de posibles delitos".

Hace semanas el PP denunció que Sistemas Informáticos Carthago recibió por parte del Grupo Parlamentario Socialista más de 160.000 euros en los últimos cuatro años. Segado considera que Cobos, que aparece como el creador de ese "medio 'fake'", habría estado "financiado con dinero de la Asamblea para atacar con mentiras, insidias y calumnias al Partido Popular".

Todo habría sucedido, según Segado, "con la connivencia de Francisco Lucas, que avaló y certificó con su firma los pagos a la empresa del 'pseudomedio' y las justificaciones de esos pagos, al menos desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023".