La futura Ley de Universidades, bajo la lupa del CES

El Consejo Económico y Social de la Universidad de Murcia (CES) ya cuenta con el anteproyecto de la nueva Ley de Universidades, que tendrá que revisar y valorar. Se trata de un paso más en la tramitación del nuevo texto, que posteriormente irá al Consejo Jurídico de la Región, antes de pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para ir finalmente a la Asamblea Regional, tal y como ha detallado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien ha entregado el documento al presidente del CES, José Antonio Cobacho.

Una de las novedades que incorpora la futura Ley de Universidades es la obligatoriedad de que los estudiantes acrediten a partir de 2029 un nivel de idiomas B2 para poder obtener el título, una medida que se incorpora como un paso más para avanzar en la internacionalización de las mismas, tal y como detalla Vázquez.

En materia financiera se elimina el mínimo que se iba a exigir a las universidades de la Región del 30% de financiación con recursos propios, indicándose únicamente el principio de corresponsabilidad de estas instituciones en la obtención de recursos para su financiación, con la colaboración de sus Consejos Sociales, quienes procurarán un incremento gradual y sucesivo de sus ingresos, sin establecer un límite mínimo. El texto también refuerza la transparencia institucional, para lo que establece la obligatoriedad de publicar convocatorias, actas y acuerdos de todos los órganos de gobierno y representación.

Otra de las novedades que se han incorporado al texto tras la última consulta pública y que el consejero destacaba este lunes es que por primera vez la futura ley sitúa la plena inclusión como principio rector, garantizando los derechos de las personas con discapacidad y fortaleciendo las estructuras de igualdad, diversidad y garantía de calidad. También consolida la figura de la Defensoría Universitaria, amplía los Consejos Sociales de 21 a 25 miembros y refuerza su papel en la vida universitaria.

221 aportaciones y 115 alegaciones

El consejero de Universidades destaca que esta ley "es una norma con vocación social, participada y construida desde el diálogo con la ciudadanía" e insiste en que "esa ha sido la guía de todo su desarrollo, ya que esta es la única manera de crear una norma en la que todos tengan cabida".

En este sentido, recuerda que el Gobierno regional realizó una consulta pública previa para recopilar el mayor número de aportaciones para construir un texto sólido y con vocación de consenso y que responda a las necesidades actuales de la comunidad universitaria y de la sociedad. En este proceso se recopilaron 221 aportaciones. Tras elaborar el texto, el Ejecutivo autonómico lo sometió a audiencia pública durante dos meses, el doble del plazo habitual, para garantizar una participación abierta y constructiva en la norma que transforme el sistema universitario regional. Se han incorporado el 70% de las alegaciones presentadas, que en total fueron 115.

Vázquez insiste en que la futura norma, busca "conectar el talento con el territorio, modernizar nuestras universidades y hacerlas más competitivas, más abiertas al mundo y más útiles para nuestros jóvenes" y se configura para "responder a los retos reales del sistema universitario y reforzar su papel como motor de progreso social, económico y científico".