Expertos de la Región alertan sobre la sedación en clínicas dentales: estos son los riesgos

Existe una falsa creencia de que la sedación tiene menos riesgos que la anestesia general. Así lo afirman los profesionales de Anestesiología, quienes aclaran que aunque se extremen las precauciones, ninguno de los dos procedimientos está exento de riesgos.

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) reconoce estos días, tras el suceso de las dos niñas de Valencia, que la sedación «supone un riesgo porque estos medicamentos pueden causar complicaciones graves en cuestión de segundos y requieren la máxima formación y preparación», de ahí que insistan en que deben ser realizados por médicos especialistas en Anestesia y Reanimación.

En estas mismas palabras coincide el jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Carlos García-Palenciano, quien afirma que «la sedación tiene tantos riesgos como la anestesia general, aunque se tiende a pensar lo contrario». Incluso sostiene que en el caso de anestesia general el paciente está mucho más controlado.

Sobre los fármacos utilizados, mencionan el propofol, uno de los más usados y que fue precisamente el que provocó la muerte a Michael Jackson, a quien incluso se le administraba en casa como si fuera un medicamento para dormir, obviando sus efectos adversos.

El doctor García-Palenciano es partidario de que las sedaciones las realicen los profesionales que han sido formados para ello y no otros especialistas, ya que «el anestesista es precisamente la persona más experimentada para controlar al paciente y reaccionar ante una complicación».

Sin embargo, reconoce que en ocasiones se ha recurrido a otros profesionales ante la falta de anestesistas que hay en la actualidad.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Murciana de Anestesia y Reanimación (Somar), Vicente Roqués, explica a La Opinión que «las sociedades científicas no regulan, sólo hacen recomendaciones», pero aclara que en la Región de Murcia son únicamente los anestesiólogos los que realizan estos procedimientos en clínicas dentales.

«Son técnicas seguras y esto que ha pasado es un caso puntual, no sabemos aún qué ha podido ocurrir», insiste.

Sobre el paso dado por la Consejería y el Colegio de Odontólogos para que las clínicas cuenten con un depósito de medicamentos asociado a una farmacia cree que puede ser positivo, ya que «otorgará más seguridad».

60 centros autorizados en la Región

La Consejería de Salud de la Región de Murcia informa de que en la Comunidad hay un total de 790 centros sanitarios autorizados que cuentan con oferta asistencial de odontología-estomatología, incluidos los hospitales y centros públicos en el que se realiza este tipo de atención.

En cuanto a la aplicación de anestesia intravenosa, señalan que existen 60 centros autorizados en la Región para realizar sedación y anestesia que requieren los servicios de especialistas en Anestesiología y Reanimación para poder llevar a cabo dicha actividad.

Sobre las inspecciones que se realizan en clínicas dentales, Salud dice que son las mismas que se llevan a cabo en el resto de establecimientos sanitarios. Además de las que se hacen con motivo de la solicitud para su apertura, también se repiten a la hora de renovar o modificar su oferta.

La normativa en la Región de Murcia es clara y son los facultativos especialistas en Anestesia y Reanimación los que pueden llevar a cabo estas sedaciones, pero no ocurre así en otras comunidades autónomas.

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) avisa de que algunas normativas de varias consejerías de Sanidad permiten que estos fármacos los utilicen médicos de otras especialidades, como Neumología, Cardiología, Digestivo o Urgencias, e incluso personal de enfermería, tras cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Ante lo sucedido en Valencia, la asociación lanza un mensaje a la ciudadanía para que antes de someterse a cualquier sedación, pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación. «La anestesia es una disciplina compleja, que combina ciencia, experiencia y una vigilancia constante. Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo», afirma el presidente de la Sedar, Javier García Fernández.