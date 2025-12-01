Universidad
Los Estatutos de la UMU salen adelante en segunda vuelta y abren la puerta a las próximas elecciones
El claustro universitario aprueba por 203 votos a favor, 17 en contra y 14 abstenciones sus nuevos estatutos, que sustituirán a los aprobados en 2004
En segunda vuelta, el Claustro de la Universidad de Murcia (UMU) ha aprobado este lunes sus nuevos Estatutos, las normas de funcionamiento interno de la institución que vienen a sustituir a las aprobadas en 2004.
Aunque aún le queda camino por recorrer, esta primera aprobación abre la puerta, cuando sea definitiva y se publique en el Borm, a la convocatoria de elecciones en 2026. Los próximos comicios estarán marcados por el fin del mandato del rector José Luján y la entrada de un nuevo equipo que se regirá por la normativa impuesta por la LOSU -único mandato de seis años-.
El Claustro ha aprobado los Estatutos por 203 votos a favor, 17 en contra y 14 abstenciones.
Los próximos comicios estarán marcados por el fin del mandato del rector José Luján
La falta de quorum en la votación de la semana pasada hizo que los nuevos Estatutos no salieran adelante, lo que obligó a que volvieran a ir a un nuevo Claustro -el de este lunes- para ser aprobados.
Ahora el texto será remitido a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor para que tramite su aprobación final mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la CARM y ordene su publicación en el BOE y en el BORM.
500 enmiendas
El texto aprobado lleva implícita una profunda modificación gracias al debate interno en el seno de propio Claustro como consecuencia de las más de quinientas enmiendas presentadas por sus miembros, de las cuales se han aprobado y pasado al texto final más de dos tercios.
Entre sus principales aportaciones, los nuevos estatutos refuerzan la consideración del estudiantado como objeto principal del quehacer universitario y reconocen y protegen la función de la representación estudiantil.
Los nuevos estatutos refuerzan la consideración del estudiantado como objeto principal del quehacer universitario
En cuanto a la estructura orgánica, y pese a que la LOSU permitía ensayar otras posibilidades, se ha optado por mantener el modelo tradicional configurado sobre Facultades y Departamentos, aunque la composición de ambos órganos se modifica bajo el criterio de favorecer una mayor participación y democracia interna, con especial atención al estudiantado y al PTGAS que mejoran su representación.
Atraer el talento investigador
Uno de los objetivos del nuevo texto es impulsar la investigación dentro de la universidad como motor de desarrollo regional, poniendo en marcha, incluso, un plan de atracción del talento para recuperar a investigadores de relevancia.
Se pondrá en marcha un plan de atracción del talento para recuperar a investigadores de relevancia
Además, la institución apuesta por la internacionalización de los estudios y su oferta académica, en especial mediante la creación y participación en alianzas interuniversitarias y la creación de títulos y programas conjuntos con instituciones de educación superior, y ofrecerá servicios de salud y de orientación psicológica, entre cuyos fines esenciales se hallarán la prevención de problemas de salud física y mental y la promoción del bienestar emocional de la comunidad universitaria, poniendo especial énfasis en los estudiantes.
