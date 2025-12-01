Política
La liga de los antipáticos: aumenta el rechazo hacia los líderes políticos
La V Encuesta Nacional de Polarización Política del Cemop sitúa a Santiago Abascal como el líder que concita mayores niveles de animadversión, seguido de Alberto Núñez Feijóo
Los políticos cada vez caen peor a los españoles. Es una de las conclusiones que se sacan de la V Encuesta Nacional de Polarización Política del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), hecho público este lunes 1 de diciembre, y que evidencia una pérdida de la simpatía hacia los principales partidos políticos de España.
La investigadora Maribel López Palazón informó de que el mayor descenso corresponde al Partido Popular, con una caída de 8,6 puntos porcentuales (pasa de una adhesión del 26,7% en 2024 al 18,1%). Le sigue Sumar, con 5,4 puntos (cae hasta el 16,5%) y, finalmente, el PSOE con 4,4 (23,6%).
"Los sentimientos de rechazo también hacia los principales líderes políticos de España se ven disparados", explicó. El 55,8 % de la de la población de los españoles rechaza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el 54,2% siente antipatía hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto que supone un aumento de la antipatía de 6,9 puntos y 3,4 puntos, respectivamente, durante el último año. "Santiago Abascal es el líder más polarizante y es él, por tanto, es el líder que más antipatía despierta durante cinco años consecutivos", añade López Palazón. Dos de cada tres encuestados sienten animadversión hacia el presidente de Vox.
Los niveles agregados de polarización afectiva descienden por el debilitamiento de la simpatía de los votantes hacia sus propios partidos
Por otra parte, esta encuesta refleja que un 70,1% de la población considera que el nivel de crispación política en España ha crecido durante este último año. "Esto puede deberse al desencuentro de las élites políticas, incluso al tono bronco del debate público. Concretamente, las personas que perciben que ese grado de crispación política es mayor son aquellas que se sitúan en el extremo derecho de la escala ideológica —así o piensa el 87,6% de los votantes de extrema derecha—".
Con todo, los niveles agregados de polarización afectiva descienden ligeramente respecto a los registrados en 2024 (del 5,20 al 4,94). Los investigadores del Cemop lo explican por el debilitamiento de la simpatía de los votantes hacia sus propios partidos y no por una reducción del rechazo hacia los adversarios. Este patrón, agregan, es propio de un año no electoral.
Noticia en elaboracion.
