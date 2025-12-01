La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

Más glorietas para mejorar la seguridad vial en las carreteras y seguir trabajando para borrar del mapa aquellos ‘puntos negros’ que concentraban un importante volumen de accidentes de tráfico.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras está iniciando los trámites para sacar a licitación antes de que acabe el año la construcción de una nueva rotonda en la carretera RM-F35 (Cartagena-San Javier) a la altura que la vía conecta con el Camino XVI del Sifón -una vez pasada la empresa Tamar Grupo y las inmediaciones del Polígono Industrial Cabezo Beaza- y cuyos trabajos contarán con un presupuesto de 604.000 euros.

Así lo avanzaron fuentes del departamento que dirige Jorge García Montoro a La Opinión después de que los usuarios vengan reclamado en este punto una glorieta para evitar siniestros a la hora de incorporarse desde el camino a la carretera regional y acabar así con los reconocidos oficialmente como Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).

Desde la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, recuerdan que la construcción de glorietas es una herramienta «eficaz» para calmar el tráfico, reducir la velocidad y eliminar puntos conflictivos, especialmente en zonas con alta intensidad de circulación o elevada siniestralidad. A esta futura obra se suman las glorietas ya levantadas en el cruce de la RM-E20, RM-21 y RM-E22 en el acceso a El Portús; así como en el cruce de la RM-602 de La Aljorra con el acceso a la factoría de Sabic después de que vecinos y trabajadores se plantasen y se movilizasen para reivindicar su arreglo.

También en el actual cruce entre la RM-602 y la RM-605 de La Aljorra García Montoro y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, anunciaron este pasado viernes que la glorieta que se pretende construir por casi 700.000 euros para eliminar la antigua intersección en T beneficiará a los más de 3,6 millones de conductores que año tras año circulan por esta carretera.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, durante su visita a la construcción de una glorieta en La Aljorra. / CARM

«Estamos actuando en los puntos que más lo necesitan para reducir la siniestralidad y ofrecer una movilidad más segura y ordenada. La nueva glorieta obligará a reducir la velocidad y canalizará los movimientos de entrada y salida de manera segura, eliminando los giros a la izquierda que tantos riesgos generaban», dijo el consejero. n

Más de cuatro millones ejecutados este año

El del tramo de la RM-F35 en Cartagena no es el único punto en el que Fomento va a sacar próximamente a licitación una rotonda: la segunda prevista será la remodelación de la conexión de la vía de servicio de la margen derecha, en la glorieta final de la autovía RM-11, en la zona industrial Barrafuerte de Águilas, con un presupuesto superior a los 182.000 euros.

En total, la Comunidad ha invertido en lo que llevamos de año un montante que supera los 4,15 millones de euros en otras siete actuaciones ya ejecutadas y repartidas en cuatro municipios.

Asimismo destacan las acometidas en otros puntos estratégicos como el acceso a Calabardina (RM-D14 de Águilas), la variante de la RM-516 de Mula; la RM-A7 en Fortuna y en la carretera RM-423 en la urbanización de Los Periquitos en Fortuna.

También se está trabajando en otra glorieta de acceso en el término municipal de Abarán (RM-513), que supone un gasto cercano a los 950.000 euros. Recientemente en Moratalla se ha licitado las obras de mejora de la interseción de las carreteras RM-715 y RM-B36, así como la mejora de la RM-715, todo con un presupuesto de 1,3 millones. Por otro lado, están próximas a la firma de contrato para comenzar su ejecución en breve la glorieta en la carretera RM-702 en Archivel (Caravaca), con más de 414.000 euros; o la ordenación de accesos y glorieta en la entrada a Fortuna por la RM-411, que une la localidad con las pedanías molinenses del Fenazar y Campotejar, la autovía A-30 y con Archena: por ella circulan 1,2 millones de usuarios al año.