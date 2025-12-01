Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

Fomento sacará a licitación antes de fin de año la construcción de una nueva glorieta en la RM-F35 para mejorar la seguridad vial en el enlace con el Camino XVI del Sifón

El tramo de la RM-F35 donde Fomento va a poner una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial.

El tramo de la RM-F35 donde Fomento va a poner una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial. / Iván J. Urquízar

Adrián González

Adrián González

Más glorietas para mejorar la seguridad vial en las carreteras y seguir trabajando para borrar del mapa aquellos ‘puntos negros’ que concentraban un importante volumen de accidentes de tráfico.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras está iniciando los trámites para sacar a licitación antes de que acabe el año la construcción de una nueva rotonda en la carretera RM-F35 (Cartagena-San Javier) a la altura que la vía conecta con el Camino XVI del Sifón -una vez pasada la empresa Tamar Grupo y las inmediaciones del Polígono Industrial Cabezo Beaza- y cuyos trabajos contarán con un presupuesto de 604.000 euros.

Así lo avanzaron fuentes del departamento que dirige Jorge García Montoro a La Opinión después de que los usuarios vengan reclamado en este punto una glorieta para evitar siniestros a la hora de incorporarse desde el camino a la carretera regional y acabar así con los reconocidos oficialmente como Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).

Desde la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, recuerdan que la construcción de glorietas es una herramienta «eficaz» para calmar el tráfico, reducir la velocidad y eliminar puntos conflictivos, especialmente en zonas con alta intensidad de circulación o elevada siniestralidad. A esta futura obra se suman las glorietas ya levantadas en el cruce de la RM-E20, RM-21 y RM-E22 en el acceso a El Portús; así como en el cruce de la RM-602 de La Aljorra con el acceso a la factoría de Sabic después de que vecinos y trabajadores se plantasen y se movilizasen para reivindicar su arreglo.

También en el actual cruce entre la RM-602 y la RM-605 de La Aljorra García Montoro y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, anunciaron este pasado viernes que la glorieta que se pretende construir por casi 700.000 euros para eliminar la antigua intersección en T beneficiará a los más de 3,6 millones de conductores que año tras año circulan por esta carretera.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, durante su visita a la construcción de una glorieta en La Aljorra.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, durante su visita a la construcción de una glorieta en La Aljorra. / CARM

«Estamos actuando en los puntos que más lo necesitan para reducir la siniestralidad y ofrecer una movilidad más segura y ordenada. La nueva glorieta obligará a reducir la velocidad y canalizará los movimientos de entrada y salida de manera segura, eliminando los giros a la izquierda que tantos riesgos generaban», dijo el consejero. n

Más de cuatro millones ejecutados este año

El del tramo de la RM-F35 en Cartagena no es el único punto en el que Fomento va a sacar próximamente a licitación una rotonda: la segunda prevista será la remodelación de la conexión de la vía de servicio de la margen derecha, en la glorieta final de la autovía RM-11, en la zona industrial Barrafuerte de Águilas, con un presupuesto superior a los 182.000 euros.

En total, la Comunidad ha invertido en lo que llevamos de año un montante que supera los 4,15 millones de euros en otras siete actuaciones ya ejecutadas y repartidas en cuatro municipios.

Asimismo destacan las acometidas en otros puntos estratégicos como el acceso a Calabardina (RM-D14 de Águilas), la variante de la RM-516 de Mula; la RM-A7 en Fortuna y en la carretera RM-423 en la urbanización de Los Periquitos en Fortuna.

También se está trabajando en otra glorieta de acceso en el término municipal de Abarán (RM-513), que supone un gasto cercano a los 950.000 euros. Recientemente en Moratalla se ha licitado las obras de mejora de la interseción de las carreteras RM-715 y RM-B36, así como la mejora de la RM-715, todo con un presupuesto de 1,3 millones. Por otro lado, están próximas a la firma de contrato para comenzar su ejecución en breve la glorieta en la carretera RM-702 en Archivel (Caravaca), con más de 414.000 euros; o la ordenación de accesos y glorieta en la entrada a Fortuna por la RM-411, que une la localidad con las pedanías molinenses del Fenazar y Campotejar, la autovía A-30 y con Archena: por ella circulan 1,2 millones de usuarios al año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  2. Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
  3. Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
  4. Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
  5. ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
  6. La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
  7. Directo | Sigue el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia con Richard Gere y la Fundación Aladina
  8. Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid

Requisitos que deben cumplir las balizas V-16: geolocalizador, conexión a la red y luz luminosa 360º

Requisitos que deben cumplir las balizas V-16: geolocalizador, conexión a la red y luz luminosa 360º

Fiebre por la baliza V-16: el stock empieza a escasear y su precio empieza a subir en la Región

Fiebre por la baliza V-16: el stock empieza a escasear y su precio empieza a subir en la Región

La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier

Expertos de la Región alertan sobre la sedación en clínicas dentales: estos son los riesgos

Expertos de la Región alertan sobre la sedación en clínicas dentales: estos son los riesgos

Las clínicas dentales aumentarán el control de los fármacos de sedación en la Región

Un centenar de personas vuelven a salir a la calle para luchar contra la "degradación" del Mar Menor

Máximo, un ‘killer’ sobre dos ruedas

Máximo, un ‘killer’ sobre dos ruedas

López Miras pide en Madrid elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"

López Miras pide en Madrid elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"
Tracking Pixel Contents