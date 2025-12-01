Las clínicas dentales aumentarán el control de los fármacos de sedación en la Región

Las clínicas dentales de la Región de Murcia incluirán a partir de ahora los fármacos de sedación y anestesia intravenosa en un depósito de medicamentos que estará asociado a una farmacia, un sistema con el que se buscará incrementar la seguridad y el control sobre este tipo de productos.

El uso que hacen los centros de odontología de los fármacos de sedación y anestesia intravenosa, así como los profesionales que están autorizados para administrarlos, está siendo puesto en entredicho estos días tras el fallecimiento la semana pasada de una niña de seis años en Alzira (Comunidad Valenciana) después de someterse a un tratamiento en una clínica dental y el ingreso en la UCI de otra menor de cuatro años que había acudido al mismo centro.

En este caso, no hay una normativa común a nivel nacional y es cada comunidad autónoma la que regula quiénes están autorizados para usar estos medicamentos en cada territorio, lo que ha llevado a la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) a levantar la voz y exigir que las sedaciones generales sean realizadas por especialistas.

En la Región de Murcia son los facultativos especialistas en Anestesiología y Reanimación quienes llevan a cabo esta actividad y acuden a las clínicas dentales autorizadas para realizar las sedaciones, según informa la Consejería de Salud. Actualmente, hay 790 centros sanitarios autorizados con asistencia de odontología-estomatología, de los que 60 cuentan con autorización para realizar sedación y anestesia intravenosa.

Las cifras 790 centros sanitarios autorizados en la Región que tienen atención odontológica. 60 centros que cuentan con autorización para realizar sedación y anestesia intravenosa mediante Anestesiólogos.

Pero se está trabajando precisamente en mejorar los circuitos de seguridad de estos fármacos y los procedimientos de uso, para lo cual esta misma semana han mantenido una reunión el presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia y el subdirector general de Farmacia del Servicio Murciano de Salud (SMS), un encuentro que aseguran que ya se encontraba fijado en agenda y que no ha sido consecuencia del suceso que se ha vivido en Valencia.

El paso que se va a dar es incluir los fármacos de sedación en un depósito de medicamentos contratado con una farmacia concreta y que así cada clínica nombre a un responsable encargado de su custodia.

El presidente de los odontólogos, Pedro Caballero, explica a La Opinión que estos depósitos de medicamentos ya existen y se usan para productos como pueden ser la toxina botulínica o el ácido hialurónico, «pero ahora se irá un paso más allá, incluyendo también los de sedación».

Para Caballero, el incidente con las dos niñas de Valencia ha sido «algo puntual», un caso «en el que ni los propios anestesistas tienen claro lo que pudo pasar y que aún se está investigando», aunque algunas hipótesis apuntan a que los medicamentos empleados estuvieran en mal estado.

En la Región las clínicas dentales sí que realizan sedaciones y para ello «se cuenta siempre con un anestesista» que es contratado por los centros, que previamente «deben cumplir con los requisitos establecidos y contar con la autorización para practicar la sedación», insiste este profesional. Hasta ahora son los anestesistas los que llevan sus propios fármacos y material cuando acuden a una clínica, por lo que el cambio de que se cuente con depósitos de medicamentos asociados a una farmacia busca otorgar más seguridad sobre los productos que se emplean.

Para informar a todos los colegiados, el Colegio Oficial de Odontólogos de la Región de Murcia tiene previsto enviar una circular a sus miembros en la que se dará a conocer la ampliación de uso de estos depósitos de medicamentos.

«La sedación tiene riesgo»

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor recuerda una advertencia que viene realizando desde hace años y es que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales, y deben ser realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación.

La Sedar se pronuncia en este sentido, mandando a su vez un mensaje de prudencia hasta que se aclare lo que ha sucedido en Valencia, porque ha avisado en varias ocasiones de que se están autorizando sedaciones profundas con anestésicos generales -como el propofol- para que las administren profesionales que no son médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación.