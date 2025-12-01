Un centenar de menores murcianos reflexionan sobre la forma de combatir la soledad de los mayores

Un centenar de adolescentes han participado este lunes en una “tormenta de ideas” para combatir la soledad que sufren muchas personas mayores como consecuencia de situaciones de aislamiento, pérdida de roles familiares o sociales, o la falta de apoyo emocional y comunitario.

La jornada `Hackear la Soledad´, impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en colaboración con la Fundación Innspire y el Ayuntamiento de Murcia, reunió a estudiantes de tres centros educativos de la Región de Murcia en una iniciativa pionera para abordar este problema social.

Los alumnos, organizados en 16 equipos, han trabajado en diseñar proyectos innovadores en visibilidad, atención y acompañamiento de las personas mayores. "Iniciativas como ésta nos permiten acercar a los más jóvenes una realidad que nos preocupa y que entre todos podemos cambiar. Abordar entre todos este problema es, además, uno de los pilares de la Estrategia Regional contra la Soledad no Deseada que estamos elaborando desde la Comunidad”, ha dicho la consejera, Conchita Ruiz.

"La estrategia promueve valores esenciales para evitar el aislamiento de nuestros mayores, como son la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo", según Ruiz, quien ha puesto el acento en que "a través de iniciativas como la de hoy hacemos partícipe a la sociedad, especialmente a los jóvenes, para que colaboren y contribuyan al cambio de diferentes maneras, a través de acciones de concienciación como las que protagonizan estos adolescentes o a través del voluntariado, uno de los ejes de la estrategia”.

Los alumnos han expuesto sus trabajos al concluir las mesas de trabajo, y el jurado, compuesto por representantes de la Consejería de Política Social, un experto en innovación social y miembros de la Fundación Innspire, han seleccionado los más innovadores.

Según fuentes de la Consejería, en la Región de Murcia, más de 76.000 personas mayores participan en programas sociales para promover su bienestar y su inclusión, impulsados por el Instituto Murciano de Acción Social.