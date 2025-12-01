La Asamblea se personará ante el Constitucional para defender la ley que suprime subvenciones a sindicatos

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia aprobó este lunes que la Cámara se persone y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley que modifica la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región.

La ponencia, defendida por el diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez, propone la personación de la Asamblea en los recursos de inconstitucionalidad contra la citada Ley y la designación de los servicios jurídicos de la Cámara para la representación y formulación de alegaciones. Finalmente, la Comisión acordó que dicha representación recaiga en la letrada de la comisión.

El diputado recordó que la norma recurrida nace de una iniciativa de Vox y subrayó que "se han seguido todos los trámites reglamentarios para la aprobación de dicha Proposición de Ley, quedando garantizados y salvaguardando los derechos de todos los grupos parlamentarios y por ende de los ciudadanos de la región de Murcia".

En su informe, la ponencia defiende la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez citó, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud de la Constitución Española".

En segundo lugar, defendió que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, apuntó que hace uso del ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque "no se trata de una competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral, sino de diálogo institucional a nivel autonómico".

Según expuso, la norma "no afecta al contenido esencial de la libertad sindical, no contradice el criterio de mayor representatividad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y reduce la arbitrariedad en el otorgamiento de subvenciones".

El Grupo Parlamentario Popular se limitó a recordar lo que ya dijeron la semana pasada, apoyando así el informe de la ponencia.

El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra. Los socialistas recordó que lo que pedían en la proposición de ley es que estuviera avalado por un informe jurídico, que no se hizo, denunciando que ahora "avale la ponencia de un partido de ultraderecha".

El Grupo Mixto (Podemos-IU) anunció su voto en contra, al considerar erróneo el planteamiento de la ley y de las alegaciones que se prepararán ante el Constitucional.

Tras el turno de intervenciones, la Comisión sometió a votación el informe de la ponencia y aprobó la personación de la Asamblea.