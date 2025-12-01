Los Alcázares construye uno de los pozos más grandes del municipio para evitar vertidos al Mar Menor

Las obras de mejora del sistema de saneamiento continúan avanzando en Los Alcázares con el objetivo de evitar desbordamientos y vertidos al Mar Menor durante episodios de lluvias torrenciales. Los trabajos, que suponen una ampliación sustancial de la capacidad de bombeo, permiten multiplicar el rendimiento de las estaciones existentes y reforzar la seguridad hidráulica del municipio.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha visitado las actuaciones que se ejecutan en el paseo de la calle Mediterráneo, donde se ubica la nueva infraestructura hidráulica correspondiente al proyecto ProNorte II. Según ha explicado, se trata de "uno de los pozos de mayor capacidad de todo el municipio y una pieza clave para seguir construyendo un sistema de saneamiento más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente".

Las ampliaciones de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) ProNorte I y ProNorte II forman parte de una inversión de más de 3,7 millones de euros realizada por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiada a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Estas obras no solo mejoran la conducción del saneamiento en nuestro municipio, sino que nos permiten evitar desbordamientos cuando se producen lluvias torrenciales, reduciendo el riesgo de vertidos y aumentando la capacidad de bombeo hacia la depuradora", ha señalado el alcalde.

Construcción de uno de los mayores pozos de Los Alcázares con una capacidad de 600 metros cúbicos. / Ayto.Los Alcázares

Un municipio más respetuoso con el Mar Menor

El nuevo pozo de la Estación de Bombeo ProNorte II sustituye al anterior e incorpora un depósito de acumulación de 600 m³, nuevas conducciones de polietileno y bombas de mayor potencia y eficiencia energética. Esta modernización permite incrementar de forma notable la capacidad de almacenamiento en momentos críticos y garantizar una evacuación más rápida y segura del agua.

"Hemos construido un pozo que multiplica por diez la capacidad del que existía con el objetivo de retener el saneamiento en episodios de lluvia intensa y evitar desbordamientos. Este tipo de inversiones son esenciales para proteger nuestro entorno y avanzar hacia un municipio más sostenible", ha afirmado Pérez Cervera.

Los proyectos ProNorte I y II forman parte del conjunto de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, destinadas a mejorar el saneamiento y la depuración en el entorno de la laguna salada. "El objetivo es claro: hacer de Los Alcázares un municipio más respetuoso con el Mar Menor, reforzando nuestra infraestructura para evitar cualquier aporte contaminante en situaciones de fuertes precipitaciones", ha concluido el alcalde.