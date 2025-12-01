Solo el 39% de las masas de agua del Segura están en buen estado

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha confirmado un diagnóstico especialmente preocupante para la Región de Murcia: solo el 39% de las masas de agua de la demarcación cumplen los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua. El dato, incluido en el Esquema provisional de Temas Importantes (EPTI) del próximo ciclo 2028-2033, sitúa a la cuenca entre las más tensionadas de Europa y anticipa un periodo de planificación marcado por mayores restricciones, controles y exigencias. De las 177 masas de agua de la demarcación (ríos, lagos, embalses, azud, subterráneas, superficiales...), preocupa especialmente el porcentaje de aguas costeras en buen estado, entre ellas las vinculadas con el Mar Menor, que cae del 59 al 35%.

El EPTI, que ya se encuentra en fase de consulta pública, identifica siete grandes retos: la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación por nitratos, la sostenibilidad del Trasvase Tajo-Segura, la recuperación del Mar Menor, los caudales ecológicos, la recuperación de costes del agua y el control de usos y extracciones. El organismo destaca que la cuenca del Segura es "muy regulada", dependiente de embalses y aportaciones externas, con escasa capacidad de regulación natural y una presión agrícola que sigue superando la disponibilidad real de recursos.

El Esquema de Temas Importantes constituye una fase fundamental en la elaboración del próximo Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. En él se identifican los principales desafíos a los que se enfrenta la cuenca y se plantean alternativas de actuación que se desarrollarán más adelante en la propuesta de plan. Desde la CHS se invita a todos los agentes implicados, entidades locales, organizaciones agrarias, asociaciones de usuarios, colectivos ambientales y ciudadanía en general a participar activamente en esta fase, con el fin de mejorar el contenido del futuro Plan Hidrológico del Segura.

Nacimiento del río Segura en el municipio Santiago-Pontones (Jaén). / CHS

Acuíferos en riesgo: la carga se concentra en la Región de Murcia

Uno de los apartados más detallados del documento es el dedicado al estado de las masas de agua subterránea. Según el documento, solo el 32% de estas masas alcanza el buen estado químico o cuantitativo. Y, dentro de ellas, es la Región de Murcia donde se concentran la mayoría de los acuíferos en riesgo alto: once en total.

Acuíferos en mal estado Vega Media y Baja del Segura : riesgo alto en todos los parámetros (químicos, cuantitativos y globales), con fuerte presión agrícola y urbana.

: riesgo alto en todos los parámetros (químicos, cuantitativos y globales), con fuerte presión agrícola y urbana. Campo de Cartagena : riesgo alto en química y cantidad, además de ser la principal vía de aporte de nutrientes subterráneos al Mar Menor.

: riesgo alto en química y cantidad, además de ser la principal vía de aporte de nutrientes subterráneos al Mar Menor. Alto Guadalentín : riesgo alto global; zona afectada por subsidencia relacionada con la sobreextracción.

: riesgo alto global; zona afectada por subsidencia relacionada con la sobreextracción. Bajo Guadalentín : niveles elevados de nitratos y descensos piezométricos significativos.

: niveles elevados de nitratos y descensos piezométricos significativos. Mazarrón, Águilas, Cabo Roig, Triásico de Carrascoy : todos ellos con riesgo alto por contaminación y sobreexplotación.

: todos ellos con riesgo alto por contaminación y sobreexplotación.

Según la tabla de presiones, estas masas combinan impactos derivados del regadío intensivo, captaciones históricas superiores a la recarga y contaminación agrícola persistente. La CHS advierte de que, para 2033, deberá garantizarse el cierre o la reducción significativa de extracciones en los acuíferos que no logren revertir estas tendencias.

Nitratos y Mar Menor: el foco principal de contaminación

El documento incluye mapas actualizados que muestran las zonas de mayor concentración de nitratos en la cuenca. El Campo de Cartagena vuelve a situarse como el epicentro del problema, con áreas que superan ampliamente los 150 mg/l, triplicando el límite legal de 50 mg/l. Además, subraya que la contaminación presenta un carácter estructural y que, pese a las medidas en marcha desde la declaración de Zona Vulnerable, la tendencia no ha revertido.

Zona donde construirá el nuevo emisario de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur. / CHS

La conexión entre esta contaminación y el estado del Mar Menor se describe de forma explícita: la descarga natural del acuífero del Campo de Cartagena sigue aportando nutrientes a la laguna, por presiones derivadas del regadío, los drenajes agrícolas, la urbanización litoral y la infraestructura hidráulica.

Aunque el documento no concreta medidas (eso corresponderá al Plan Hidrológico) sí anticipa mayores controles sobre retornos de riego, nuevas limitaciones en zonas vulnerables, mejoras en la gestión de avenidas y una integración más estricta de los caudales ecológicos compatibles con la laguna.

Trasvase, caudales ecológicos y el impacto en la planificación del regadío

El EPTI dedica un capítulo entero a la sostenibilidad de los regadíos dependientes del Trasvase Tajo-Segura. El documento advierte de que las aportaciones del Tajo seguirán condicionadas por la implantación plena de los caudales ecológicos y por los cambios legislativos recientes. Esto, unido a la sobreexplotación de acuíferos en la mitad sur de la cuenca, incrementa el riesgo de dependencia de aguas subterráneas en un sistema ya por sí mismo tensionado. En definitiva, el organismo prevé que el próximo ciclo exigirá una posible revisión de superficies regables, mejoras significativas en la eficiencia, integración de recursos alternativos —reutilización y desalación— y un refuerzo del control de extracciones mediante digitalización y teledetección.

Impacto económico y social

En cuanto al apartado sobre el impacto socioeconómico de las medidas para alcanzar los objetivos medioambientales, la CHS apuesta por una, la Alternativa 2, que incluye la ampliación de la capacidad de desalinización, la adaptación de plazos y medidas compensatorias. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) presenta la Alternativa 2 como la opción "realista y equilibrada" para alcanzar los objetivos ambientales sin provocar un impacto socioeconómico severo. Según el informe, esta propuesta combina el refuerzo de todas las medidas ya previstas con un aumento sustancial de la capacidad de desalación —hasta 411 hm³/año— destinado a sustituir extracciones en acuíferos sobreexplotados y garantizar el suministro a las zonas regables del Trasvase. La clave, apunta el documento, es ajustar los tiempos: "El ajuste de los plazos es necesario para acompasar la consecución del buen estado a los plazos de ejecución de las infraestructuras previstas", evitando así cierres anticipados de pozos y pérdidas económicas irreversibles en el sector agrario. El plan incorpora también medidas compensatorias para los regantes —desde formación específica hasta estrategias de riego deficitario controlado—, así como nuevas conexiones hidráulicas y plantas fotovoltaicas para abaratar el agua desalada.