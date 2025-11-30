De Villa Calamari al Sanatorio de Tuberculosos: estos son algunos bienes de la Región que están en la Lista Roja de Hispania Nostra

Las salinas de Marchamalo, en Cabo de Palos, recibieron recientemente el Premio Hispania Nostra 2025 en la categoría de Intervención en el Territorio o en el Paisaje por su proyecto de restauración integral del patrimonio natural y cultural salinero. La misma asociación impulsó, en 2026, la denominada Lista Roja, que pone el ojo aquellos elementos del patrimonio histórico del país que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

Según Hispania Nostra, hay varios elementos patrimoniales que se encuentran en peligro en la Región (un total de 71) y estos son algunos de los más destacables:

Pinos centenarios de Churra

Pese a las advertencias realizadas en julio de 2024 e incluso años atrás, la situación de los pinos carrascos de Churra ha empeorado y ya solo quedan ocho ejemplares en pie, uno de ellos en estado crítico, de los veintiséis ejemplares que había en 2001 censados en el PGOU de Murcia.

Pinos centenarios de Churra incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales de la Región de Murcia. / A.M.

Depósito de agua de Canteras

Depósito de agua de Canteras (1904), obra atribuida a Tomás Rico, testimonio del desarrollo hidráulico de Cartagena. Edificio en T de ladrillo con tres depósitos y fachada decorada. Protegido como Grado 3, presenta grave deterioro por humedad, oxidación y falta de mantenimiento.

Depósito de agua de Canteras. / Hispania Nostra

Explica Hispania Nostra en su web que "en la actualidad, el depósito presenta diversos problemas de conservación. Las estructuras metálicas, como cerchas y rejas, muestran un avanzado estado de oxidación, mientras que la humedad, tanto por filtraciones como por capilaridad, ha deteriorado los ladrillos y generado grietas en los muros".

"Además, las cargas puntuales de las cerchas han provocado fisuras estructurales, y la cubierta de tejas alicantinas presenta daños significativos por falta de mantenimiento. También se observan daños causados por biodeterioro, como la proliferación de líquenes y hongos, y el crecimiento de plantas en juntas y cornisas", concreta.

Castillo de Benizar

Castillo de Benizar (s. XI-XII), fortaleza musulmana luego integrada en la Orden de Santiago.

Castillo de Benizar. / regmurcia.com

Dominaba el valle de Benizar (Moratalla) y constaba de dos recintos, con torre del homenaje sobre macizo rocoso. BIC desde 1949, sufre pérdida de muros, expolio y riesgo de derrumbe por falta de conservación.

Apostilla la asociación que "gran parte de los muros y torreones del recinto inferior han desaparecido prácticamente por completo, a causa de la falta de conservación, el transcurso del tiempo, las excavaciones clandestinas y, también, al haberse convertido en un campo de almendros. En el caso de la torre que aún se mantiene en pie, muestra signos evidentes de disgregación y falta de consolidación, factores que pueden derivar en el derrumbe del bien patrimonial".

Castillo de los Garres

Castillo de los Garres (Murcia), fortificación tardorromana (s. IV–VII) sobre el Cabezo del Castillo, con ocupaciones ibera y musulmana. Conserva restos de murallas, bastión, aljibes y poblado asociado. BIC.

Castillo de los Garres, en una imagen en la web de la Lista Roja. / Hispania Nostra

"El estado de abandono en el que se encuentra está provocando la pérdida de paramentos y la proliferación de maleza sin control. También se han detectado numerosos butrones en el suelo del recinto del castillo", alerta Hispania Nostra.

Acueducto de Zarzadilla

Acueducto construido entre 1773 y 1781 para abastecer Lorca. Con 23 kilómetros, sigue la carretera a Zarzadilla de Totana y presenta arcos de medio punto con tajamares y canal doble. Sin protección específica. Su estado es muy malo: desprendimientos y arcos deteriorados en gran parte del trazado.

Acueducto de Zarzadilla de Totana, en Lorca. / Hispania Nostra

"Se encuentra en estado de abandono total pese a haberse aprobado su restauración en 2006 y ser imprescindible para el estudio del territorio", subrayan desde Hispania Nostra.

Mar Menor

El Mar Menor, joya de la corona regional. Forma parte de Red Natura 2000 y RAMSAR, pero sufre reiteradas y graves crisis de eutrofización y colapso ecológico desde 2016.

Un caballito, en el Mar Menor. / L. O.

Su situación actual sigue siendo muy frágil.

Posadas del Duque

Posada de Librilla (s. XVIII), promovida por José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, duque de Alba. Edificio rectangular de mampostería y ladrillo, con alojamiento, patios, caballerizas y cocheras. Fachada austera con escudo de los Vélez. El edificio se encuentra actualmente en un estado de abandono, con zonas de la cubierta que han cedido.

Posada del Duque, en Librilla. / Hispania Nostra

En 20223, 30 vecinos de Librilla, un pueblo de 5.000 habitantes, se pusieron de acuerdo para adquirirla y crearon la asociación 'Plataforma en defensa de Las Posadas', aportando en 24 horas los 251.000 euros necesarios para comprar el edificio a razón de 50 participaciones de 7.500 euros con las que se selló el acuerdo.

Molinos de viento

Molinos de viento del Campo de Cartagena (s. XVI–XX), con vela latina, usados para harina, sal, aceite y agua. Símbolos del paisaje y cultura mediterránea, están protegidos con la declaración BIC, pero la mayoría se encuentran en ruina. Solo cuatro han sido restaurados y son visitables.

Palacio de los Vélez

Palacio de los Marqueses de los Vélez en Mula (s. XVI–XVII), complejo señorial con jardines, salones nobles, capilla y dependencias administrativas.

Palacio de los Vélez, en Mula. / Hispania Nostra

Dice Hispania Nostra en su web: "Las condiciones de habitabilidad en algunas viviendas no son muy aptas, incluso algunas están abandonadas con graves problemas de humedades, suciedad y filtraciones de aguas, que han deteriorado parte de las dependencias y del patio".

"El jardín del palacio fue urbanizado y es casi irrecuperable. Urge la elaboración de un plan de compra y restauración de parte del edificio que sirva para rehabilitar esta zona del conjunto histórico-artístico. Su grado de protección no contempla la importancia histórica del edificio".

Villa Calamari

Villa Calamari o de los Celdranes en Cartagena (s. XIX-XX), obra modernista de Víctor Beltrí con jardín botánico. Y también incendios, degradación y hasta gente entrando por el hueco de una valla a hacerse fotos en algunos de los rincones del Palacete de Versalles español, como ya publicó este periódico.

Edificio cuadrado de dos pisos, templete y decoración modernista, también declarado BIC. Actualmente abandonado, accesos tapiados, jardines y villa en ruina, aunque recuperable.

Sanatorio para Tuberculosos

Antiguo hospital de tuberculosis de Alhama (1913–1934), luego orfanato y albergue juvenil. Edificio de tres alas y torreón central, sin protección legal. En ruina por abandono y vandalismo, aunque la estructura es sólida y podría rehabilitarse a medio plazo para turismo o alojamiento rural.

Es uno de los sitios de la Región y de España con más tradición de fenómenos paranormales y ha salido en programas como 'Cuarto Milenio'. / La Opinión

El lugar tiene una historia tétrica tras sus muros. Entre los años 1917 y 1962, este inmueble de El Berro (población de Alhama de Murcia) hacía las veces de hospital para personas enfermas de tuberculosis y de lepra.

En abril, la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea aprobaba por unanimidad la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para iniciar las obras de reconstrucción y adecuación del histórico edificio, a fin de convertirlo en un centro lúdico y de alojamiento rural.

Castillo de la Asomada

Castillo de la Asomada en ElPalmar, construido sobre restos fenicios y romanos por Ibn Mardanish para controlar el puerto de la Cadena. Planta cuadrada con muros de tapial y mortero, torreones proyectados de 14 m. BIC. Actualmente en ruinas.

Palacete de Fuente La Higuera

Palacete Carreño en Bullas (s. XX), construido entre 1922 y‑1924 sobre finca histórica, estilo ecléctico con jardines, fuentes y torreones. BIC Monumento. Actualmente deshabitado, sufrió expolio masivo en los 80; muros, jardines y decoración en ruina, pendiente de restauración integral.

Casa de las Boticarias

La construcción estuvo destinada en un principio a las monjas de La Concepción, por ello tiene una disposición claustral. Su nombre se debe a las famosas y populares boticarias, las hermanas Ortega Lorencio que ocuparon el edificio.

Casa de las Boticarias, en Cehegín. / Hispania Nostra

Dice Hispania Nostra: "Construida en el siglo XVII, se componía de cuatro plantas y cincuenta habitaciones. Consta de un edificio de dos plantas bien diferenciadas: una barroca, con entrada enmarcada por dos columnas de orden jónico; y otra neoclásica, con un escudo de la familia Álvarez en su fachada. En el interior posee un interesante claustro o patio-corredor, fabricado en madera, que cuenta con un aljibe central. Las columnas jónicas de la entrada proceden del Templo de Júpiter de la Ciudad de Begastri, siendo de destacar el alero con zapatas endosadas y cenefas decorativas, que encuadra vanos y paramentos".

Aunque el origen del edificio se enmarca en el S. XVII, trabajos realizados en la parte posterior paralela a la Calle Mayor dan a conocer, integrada entre los muros del edificio, lo que seguramente fue una torre defensiva del castillo de origen árabe de los siglos XII-XIII.

Sin protección legal, en abandono y con graves deterioros.