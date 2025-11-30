Tatiana y su vuelta a Ucrania desde la Región: "En las calles no se ven hombres, se esconden para no ir a la guerra"

Ha tardado siete años en poder regresar a Ucrania. Y la situación es radicalmente distinta a la que había cuando estuvo por última vez: calles vacías, apenas hombres a la vista y un aire de tristeza y pesimismo que lo invade todo. Tatiana Periguda, enfermera ucraniana de 50 años afincada desde hace unas dos décadas en Murcia, volvió hace unos días a Berdichev, su ciudad natal y que está a 180 kilómetros de la capital de Kiev.

La defensa que mantiene su país ante la invasión de la Rusia de Putin se mantiene con la guerra que comenzó hace ya tres años y medio y que ha marcado a cada uno de sus familiares y amigos: «Toda la gente que conozco camina con la cabeza baja: todas las familias tienen algún dolor, algún hijo desaparecido o fallecido en la guerra», lamenta.

Ha regresado hace unos días a Ucrania. ¿Cómo ha sido?

Hacía siete años que no volvía, primero por el coronavirus y después por la guerra con Rusia. Fui para visitar a mi madre del 8 al 22 de este mes de noviembre. La sensación es muy mala; me sentí muy triste y con el corazón roto porque la situación es durísima. Toda la gente que conozco camina con la cabeza baja: todas las familias tienen algún dolor, algún hijo desaparecido o fallecido en la guerra. He trabajado 15 años de enfermera en mi país y también me daba miedo volver porque no sabes si un día va a salir una ley que impida a mujeres con título sanitario salir del país. Mi madre, que tiene ahora 73 años, siempre me decía que no regresase.

¿Por qué volvió?

Porque mi madre ha pasado por una operación por cáncer de mama. En el hospital de mi ciudad no hay servicio de oncología y tuve que llevarla a otra. Los hospitales sí tienen generadores de electricidad para poder funcionar, pero para el resto es bastante complicado de llevar.

¿Cómo afecta al día a día vivir sin luz por la destrucción del sistema energético?

Muchísimo. En mi ciudad hay horarios de cortes de luz: un día nos quedamos 20 horas sin electricidad. Cuando vuelve, la gente corre a cargar móviles, linternas, a poner la lavadora y comprobar cómo están los frigoríficos… No sé cómo pueden conservar la comida. Yo estaba preocupada porque mi madre tiene el congelador lleno, pero ella me decía que estamos en guerra y que tiene que tener comida por si acaso.

Los niños deben de sufrir bastante...

Claro, no pueden estudiar ni hacer deberes sin electricidad una vez que salen de los colegios. No es normal llegar a tener 15 o 20 horas de cortes diarios...

"La gente ya empieza a entender que, si te vas a combatir, es difícil volver vivo"

¿Y cuál es la sensación que hay en el ambiente?

De un vacío total. Por las calles apenas se ven hombres y, si los hay, son muy jóvenes o ya mayores. Muchos se esconden porque tienen miedo a ser movilizados obligatoriamente para combatir en la guerra contra Rusia. Los voluntarios que fueron al frente el primer día ya han muerto todos. La gente creyó que la guerra duraría poco… y ya van muchos años. Ya empiezan a entender que, si te vas, es difícil volver vivo.

Tatiana, durante su reciente visita a Ucrania. / L. O.

¿Sigue teniendo amigos allí?

Sí, muchos. Tengo 15 años de experiencia como enfermera en mi país y siempre que he ido he intentado visitar a mis compañeros con los que estuve, pero la situación ha cambiado para mal: algunos de ellos han perdido a sus hijos y a otros seres queridos en la guerra.

"Si Putin consigue ganar la guerra seguirá hacia Polonia y otros países de Europa"

¿Se sintió segura llegando a su país? ¿Hubo alguna dificultad?

Uno de los problemas principales que vi es que faltan conductores, mientras que hay muchos autobuses precisamente por los refugiados que van y vienen. Pero sí que no quedan chóferes profesionales. Solo evitan por ahora el servicio militar los hombres de hasta 23 años o mayores de 60. A mí, tras volar de Alicante a Cracovia, me tocó en el autobús que iba a mi ciudad un conductor sin experiencia, algo que vi muy peligroso. A la vuelta escogí una furgoneta de siete plazas, pero el conductor tenía solo 21 años. Llovía, nevaba… y esos jóvenes no tienen práctica.

Uno de los encuentros de Tatiana con amigos. / L.O.

El pesimismo pesa mucho entre la población ucraniana...

Sinceramente, veo muy difícil que Ucrania pueda salir vencedora frente a Rusia. Un país tan pequeño como el nuestro no puede ganar a uno tan grande y con tantos recursos. La gente ya lo entiende. Incluso mi marido quería ir a combatir porque fue militar en tiempos de la Unión Soviética: ama mucho a su patria y quiere defenderla, pero yo no lo permití. Está conmigo en Murcia, aunque sufre mucho por su país. Él también sabía que ir significaba no volver.

Una vez de vuelta a Murcia, ¿cree que en España y en Europa hemos ‘olvidado’ lo que todavía sigue pasando en su país?

Sí, los ucranianos creemos que si la Rusia de Putin consigue ganar la guerra seguirá hacia Polonia y otros países de Europa. Lo que siempre decimos es que no queremos que la gente se olvide de nosotros y de lo que estamos sufriendo desde que estalló el conflicto. Los ucranianos siguen sufriendo todos los días.