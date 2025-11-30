Un otoño en apuros para el consejero de Salud

La Consejería de Salud es una de las áreas más sensibles de cualquier gobierno. Los ciudadanos pueden acostumbrarse a los socavones de una carretera, al fracaso de un programa de empleo o al retraso en la aprobación de presupuestos; lo que no aguantan es que se juegue con la sanidad. El 20 de enero de 2021, Manuel Villegas tuvo que dimitir como consejero de Salud después de conocerse que tanto él como más de 400 funcionarios y altos cargos del Servicio Murciano de Salud (SMS) se saltaron el protocolo del Ministerio para ponerse la vacuna del covid-19.

Tres días después, Juan José Pedreño tomaba las riendas y, desde entonces, ha ido surfeando con cierta elegancia buena parte de las crisis que le han ido apareciendo. Hasta que llegó el otoño de este año, cuando los aprietos se le han ido acumulando. El PSOE, con Marisol Sánchez a la cabeza, y Podemos, capitaneado por María Marín, no han dado tregua al consejero ni una semana, prácticamente. Lo que le faltaba era un incendio en un hospital de cuyo peligro ya advirtió la propia oposición.

El SMS mantiene en la cola a más de 200.000 murcianos; de ellos, 60.862 sin fecha asignada

Aceleradores lineales

Antes de aquello, en octubre, el PSOE apremiaba a Salud a poner en marcha los aceleradores lineales parados en la Arrixaca. En concreto, son dos los que se encuentran en desuso, mientras que se deriva a pacientes de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía para tratamientos oncológicos a clínicas privadas con las que la Administración tiene concierto.

Ante la denuncia del PSOE, el consejero manifestó que los cinco aceleradores lineales con los que cuenta la Arrixaca se encuentran en funcionamiento, «con agendas secuenciales para optimizar el tratamiento por patologías específicas, lo que hace que se vayan alternando a fin de optimizar recursos». Pedreño añadió que, para que estos equipos funcionen, es necesario que esté al frente de los mismos un facultativo especialista, un oncoradiólogo, de los que no hay en bolsa, por lo que aprovechó para pedir que aumenten las plazas de formación MIR.

Listas de espera

Cuando Villegas estaba en la Consejería, las listas de espera se publicaban cada mes. Durante la etapa de Pedreño, en 2022 más concretamente, pasaron a publicarse cada semestre. Según los últimos datos, del verano pasado, el SMS sí que logró reducir las esperas, pero manteniendo en cola a más de 200.000 murcianos. De ellos, 60.862 sin fecha asignada para ver al especialista o para someterse a una prueba.

La izquierda tiene claro que Pedreño no lo cuenta todo, ya que el número de pacientes que superan el plazo máximo legal de 150 días ha pasado de 4.466 a 6.895 entre 2022 y 2025. La Asamblea Regional instó esta misma semana a la Consejería a volver a publicar los datos mensualmente a través de una moción de Podemos que, seguramente, no se cumplirá.

Desoyó el mandato de la Asamblea para cambiar la fachada del Santa Lucía, con material inflamable

Mamografías

Esta crisis le vino a Pedreño importada de Andalucía. Los fallos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad vecina la obligaron a revisar más de 2.000 casos. Días después, en la Región, la diputada socialista Marisol Sánchez denunciaba que la cifra de mujeres sin cita asignada para una mamografía ha aumentado casi un 33% en los últimos seis meses, y acusaba directamente a Pedreño de estar «falseando los datos» de la lista de espera para una mamografía.

«Es rotundamente falso que la espera media sea de 19 días, como dice el consejero de Salud, cuando casi el 83% de las mujeres que están en esa lista de espera ni siquiera tienen cita asignada», declaró.

El Gobierno regional lo negó rotundamente y subrayó que «no se han dado fallos en la comunicación», como ocurrió en Andalucía. Sin embargo, varias mujeres afirmaron lo contrario y hasta la portavoz de Podemos, María Marín, puso como ejemplo su propio caso.

Caso Sara Gómez

La Fiscalía archivó a principios de mes la denuncia de la familia de Sara Gómez contra el consejero de Salud al considerar que no tuvo responsabilidad penal en el fallecimiento de esta mujer tras someterse a una intervención de cirugía estética en enero de 2022 en una clínica privada que carecía de licencia para hacer este tipo de intervenciones.

Podría parecer una buena noticia, pero Podemos no dejó correr el tema y denunció en sede parlamentaria que la Consejería le concedió al Virgen de la Caridad, hospital donde falleció Sara Gómez, la autorización que no tenía para llevar a cabo estas intervenciones. «Es como si a un conductor kamikaze que mata a una persona lo dejamos seguir circulando y de premio le damos el carnet», le dijo al consejero antes de solicitarle la dimisión.

Como respuesta, el Gobierno regional anunció que está ultimando un decreto para intensificar el control de la medicina estética en la Región y cuyo objetivo, en palabras del consejero, es «la regulación básica e imprescindible de los requisitos técnico-sanitarios». La familia, por su parte, anunció una nueva denuncia penal.

Incendio

Tras el incendio de un edificio en el barrio valenciano de Campanar, en el que murieron diez personas, varias voces, entre ellas, las de Podemos, alertaron de que la fachada del Hospital Santa Lucía tenía el mismo material inflamable. Hasta llevaron a la Asamblea en febrero una moción, que salió aprobada con el voto en contra del PP, para que la Consejería investigara ese asunto y sustituyera la fachada por otra con otros materiales.

Desde el Gobierno regional aseguraron que todo estaba en orden y el miércoles toda España vio arder una de las caras laterales del quinto bloque del principal hospital de la ciudad portuaria. Gracias a la rápida actuación de los bomberos, no hubo que lamentar fallecidos, pero PSOE y Podemos exigen «responsabilidades políticas».

Y aún queda otoño. La gripe acaba de entrar en fase epidémica y crece un 74% en la última semana. Salud no admite descansos.