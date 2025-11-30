Política
López Miras pide en Madrid elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"
El presidente regional participa en la manifestación del PP en Madrid contra la "corrupción" del Gobierno de Sánchez
E. P.
El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado este domingo "partidario de que Sánchez convoque ya de una vez por todas las elecciones porque esto ya es insoportable". Lo ha hecho desde la manifestación convocada en Madrid por su partido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción.
"A los españoles no se les puede someter a más bochorno, a más humillaciones, a un gobierno de la vergüenza, a un gobierno indecente, a un presidente del gobierno que todo lo que ha sido públicamente lo ha sido gracias a la corrupción", ha remarcado López Miras.
El presidente del PPRM ha aseverado que "ésto tiene que terminar ya, y esto termina convocando elecciones". "Basta ya de un gobierno corrupto y de un presidente que todo lo que es en política, tanto a nivel orgánico en su partido como en el gobierno, ha sido gracias a prácticas corruptas de todo su equipo".
López Miras también ha acusado a los socios de gobierno de Sánchez de ser cómplices. "Son todos cómplices, todos los que mantengan a un gobierno que ha escalado y que se ha amparado en la corrupción es cómplice de la corrupción".
Finalmente, el presidente del PPRM ha pedido unidad a las fuerzas democráticas, "deberíamos estar más unidos que nunca para echar a este gobierno a la corrupción", aunque ha lamentado que "hay algunos que no están en esa clave".
