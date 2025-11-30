Más inspecciones para frenar la economía sumergida en la Región: "Lo que sale a la luz es solo la punta del iceberg"

«Lo que se sabe es solo la punta del iceberg. Cuantas más inspecciones haya para detectar el fraude laboral, más casos se descubrirán». Es la advertencia que hace la secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, respecto a los datos reflejados en el balance de la Inspección de Trabajo, por lo que reclama reforzar y ampliar plantillas para que se incrementen los controles.

Entre los derechos que pierden aquellos trabajadores que no tienen sus contratos en regla están el acceso a las prestaciones por desempleo, el cálculo de futuras jubilaciones o la cobertura en caso de incapacidad temporal o permanente. La máxima representante de UGT en Murcia apunta a que esta práctica también sirve para vulnerar el salario mínimo, el control de riesgos laborales y los descansos obligatorios. «Se aprovechan de estas situaciones para imponer jornadas interminables sin medidas de protección».

La economía irregular se concentra, añade Sánchez, en «sectores precarizados» de la Región como el agrícola, el empleo doméstico, el comercio, la restauración y, más recientemente, los alojamientos turísticos. En este último ámbito, denuncia un aumento de casos: «Emplean a mujeres migrantes para la limpieza sin darlas de alta ni dejar constancia en ningún registro».

Asimismo sostiene que la economía sumergida contribuye a que la Comunidad esté «la penúltima por la cola en salarios, nivel de vida y otros indicadores sociales».

También coincide con ella Víctor Romera, secretario de Empleo de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, a la hora de señalar que la elevada incidencia de la economía sumergida en la Comunidad está directamente relacionada con cómo se configura el tejido productivo, donde los sectores agroalimentarios, servicios y hostelería tienen mucho peso.

Un estudio "guardado en un cajón"

El dirigente sindical recuerda un estudio realizado por CC OO hace dos o tres años ante las dificultades en la negociación del convenio de hostelería.Prácticamente,te el 50% de las personas encuestadas reconocía haber sufrido irregularidades: horas no reconocidas, contratos que no reflejaban la jornada real, o situaciones similares», expone. Un porcentaje que considera revelador de la magnitud del problema en este sector.

Respecto a las soluciones, Romera reclama «poner a trabajar de inmediato» la segunda estrategia regional frente a la economía sumergida. Recuerda que existe un estudio elaborado por la Universidad de Murcia, encargado por el Consejo Económico y Social, que «lleva más de un año terminado y guardado en un cajón», a pesar de que debía servir como diagnóstico para elaborar un plan con participación de todas las administraciones y agentes sociales.

En esta estrategia deberían intervenir, según CC OO, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social.