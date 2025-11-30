Cruz Roja impulsa una iniciativa contra la soledad no deseada de personas mayores en Alhama de Murcia

Cruz Roja ha puesto en marcha una nueva iniciativa para hacer frente a una realidad que afecta a un número significativo de personas mayores de 65 años: la soledad no deseada. Se trata de una problemática silenciosa pero muy presente en las zonas rurales, donde muchas personas viven con escaso contacto social o sin apenas participación en la vida comunitaria, así como a una autonomía personal reducida.

Para combatir este problema social y romper barreras, Cruz Roja ha lanzado un proyecto denominado ‘Vincúlate’ con el objetivo de mejorar la autonomía personal, incrementar la participación activa de las personas mayores en su comunidad y mantener e incluso aumentar las redes sociales de apoyo para evitar este aislamiento social.

Esta propuesta supone una iniciativa pionera para fortalecer las comunidades rurales frente a la soledad no deseada de las personas mayores, en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por la Unión Europea y Fundación Mapfre a través de la convocatoria +RURAL, y llega ya a 53 municipios de ocho comunidades autónomas con población inferior a 30.000 habitantes de todo el territorio nacional.

Salida para visitar el Museo del paso Blanco de Lorca. / Cruz Roja

Concretamente en al municipio de Alhama de Murcia, la iniciativa ya ha atendido alrededor de unas 160 personas hasta el momento. Durante este periodo, el proyecto ha impulsado un amplio trabajo comunitario en el municipio y sus pedanías, combinando diagnóstico participado, sensibilización, creación de redes y actividades grupales que han permitido tejer vínculos, reforzar apoyos y mejorar el bienestar emocional de las personas mayores que viven en entornos rurales.

En este sentido, destaca la creación de un mapeo de recursos y entidades clave, entre las que se encuentran el Centro de Día para personas mayores, la Residencia ‘Virgen del Rosario’, la asociación de Vecinos de La Costera y la Asociación de Vecinos de Las Cañadas entre muchas otras. Este trabajo ha permitido identificar retos y oportunidades para crear entornos más resilientes y amigables con las personas mayores, así como diseñar unidades de intervención comunitaria y materiales específicos —folletos, cartelería de puntos de encuentro, placas identificativas y recursos audiovisuales— que facilitan la participación y la implicación vecinal.

Entre las acciones desarrolladas destacan la difusión del proyecto en el Centro de Estancias Diurnas de Alhama de Murcia, talleres de prevención de timos y estafas impartidos por la Guardia Civil, actividades formativas con tablets dirigidas a personas mayores, el uso de gafas de realidad virtual en La Costera y salidas culturales, como la visita al Museo del Paso Blanco de Lorca. También se han organizado visitas a la exposición Zangamanga y encuentros lúdicos, como la 'Despedida de verano', que han favorecido el encuentro intergeneracional, la participación activa y el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Algunos de los participantes de la pedanía Las Cañadas en la visita a la exposición Zangamanga. / Cruz Roja

El proyecto ha culminado con las Jornadas Vincúlate, un espacio de intercambio y reconocimiento donde se presentaron de resultados, participaron todas las entidades colaboradoras y se dieron testimonios directos de personas mayores usuarias y de voluntariado implicado en el programa. Durante estas jornadas se puso de relieve el papel fundamental del voluntariado y del tejido asociativo local para combatir la soledad no deseada, así como la importancia de consolidar los puntos de encuentro comunitarios y las alianzas entre administraciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía. Según Marisa Gómez, directora del área de Personas Mayores y Discapacidad de Cruz Roja en la Región de Murcia, “buscamos que sean estas mismas personas mayores las que nos transmitan necesidades y los intereses que tienen para desarrollar nuestra intervención en torno a ello”.

Jornadas Vincúlate: Mesa de personas mayores usuarias de Vincúlate / Cruz Roja

Gómez afirma que la experiencia del Vincúlate en el municipio de Alhama “ha demostrado que, cuando se combina el análisis riguroso del territorio con la implicación activa de la comunidad, es posible generar cambios significativos en la calidad de vida de las personas mayores que viven en zonas rurales”. En este sentido, añadió que “Cruz Roja apuesta por dar continuidad a las líneas de trabajo abiertas, seguir fortaleciendo la red de recursos locales y mantener la colaboración con los actores implicados, para consolidar entornos rurales más inclusivos, conectados y resilientes frente a la soledad no deseada”.