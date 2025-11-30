Medio ambiente
Un centenar de personas vuelven a salir a la calle para luchar contra la "degradación" del Mar Menor
Para finalizar la concentración, los organizadores han leído un manifiesto reivindicando la salud del Mar Menor
Un centenar de personas se han dado cita este domingo en Venta Simón, donde ha comenzado una concentración pacífica que ha llegado hasta el puente sobre la Rambla del Albujón. Las plantas de biogás han sido el principal motivo de una convocatoria respaldada por hasta una quincena de colectivos y asociaciones.
Los organizadores critican al Gobierno regional por su "sumisión a los lobbies" y por no ejecutar la Ley 3/2020 ni aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, mientras avanza un decreto-ley que facilita la presión de la agroindustria.
Antes de finalizar la concentración, los organizadores han leído un manifiesto señalando las actuaciones del Gobierno Regional: "Mientras la “mancha blanca” avanza y el acuífero revienta por donde puede, el Gobierno Regional insiste en vaciarlo y exige grandes infraestructuras pagadas con dinero público, para realizar el vertido en el Mediterráneo, poniendo en peligro también a este mar. Pero evita actuar en el origen del problema: el riego incansable de empresas agrícola-industriales".
Amarme reclama además de la moratoria urbanística, mayor vigilancia de la navegación en verano y el cumplimiento estricto de la personalidad jurídica del Mar Menor, la Ley 19/2022, que prohíbe autorizar actividades que supongan un perjuicio para el ecosistema.
