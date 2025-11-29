La Región, a merced de los embalses: el Segura regula más del 80% de su agua natural

La publicación del nuevo estudio del Consejo General de Economistas vuelve a poner sobre la mesa el papel decisivo que desempeñan los embalses en un país marcado por la irregularidad hídrica, especialmente en la Región de Murcia. En ese escenario, el Segura aparece como ejemplo extremo de dependencia de la regulación y como mosaico único de valor ambiental.

El informe subraya que la cuenca del Segura es la más dependiente de los embalses del país, ya que “regula más del 80% de su aportación natural”. Esta cifra, excepcional en el conjunto estatal, refleja la presión que soporta el sistema y explica por qué el regadío murciano, ampliamente modernizado y orientado a la exportación, no podría funcionar sin la combinación de embalses propios, la regulación asociada al Trasvase Tajo-Segura y las aportaciones de desalación y reutilización. La Región se ha convertido así en uno de los territorios donde mayor proporción de superficie agrícola depende del agua embalsada.

La variabilidad climática que describe el estudio refuerza esa necesidad. En su análisis, los economistas advierten de que “el intervalo de fluctuación aumenta hasta 6 para las cuencas hidrográficas del Segura y Duero”, lo que sitúa a Murcia frente a episodios recurrentes de sequía prolongada, seguidos de lluvias torrenciales que exigen gestionar caudales con precisión. En esa misma línea se recuerda que, sin regulación, España solo podría garantizar entre el 7% y el 9% de sus aportes naturales, frente al 38–47% actual. En una cuenca con déficit estructural como la del Segura, esta diferencia equivale a la supervivencia del sistema productivo.

Los sensores de la red de vigilancia SAIH monitorizan tanto variables meteorológicas como el nivel de caudales en cauces y embalses. / CHS

El estudio también incide en que los embalses del Segura prácticamente no aportan energía: el uso hidroeléctrico “no alcanza ni el 1% de su capacidad de embalse”. Su función es otra: asegurar abastecimiento, sostener el regadío, estabilizar recursos y laminar avenidas que, en episodios de dana, pueden causar daños millonarios.

La Región de Murcia destaca además por el elevado grado de protección ambiental de sus embalses. El documento señala que “no menos de la mitad de los embalses tienen más del 90% de su superficie protegida” en comunidades como la murciana. Esta condición convierte a los embalses en refugios de biodiversidad, especialmente de aves acuáticas, y en espacios clave dentro del corredor mediterráneo.

En conjunto, el informe muestra que el modelo hídrico murciano se sostiene sobre una regulación intensiva que ha permitido el desarrollo de una potente industria agroalimentaria y una agricultura competitiva en los mercados europeos. Pero también evidencia que este equilibrio es frágil y requiere planificación, inversiones constantes y una modernización continua de las infraestructuras. En un contexto de recursos cada vez más escasos y fenómenos extremos más frecuentes, la cuenca del Segura confirma que, en Murcia, cada metro cúbico embalsado es una pieza estratégica del futuro económico y ambiental.