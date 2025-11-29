Patxi López carga contra Feijóo en su gira por la Región de Murcia: "No tiene iniciativa propia, Ayuso le marca el camino"

"Debemos estar orgullosos de nuestra historia municipalista y de quienes nunca dejaron de defender lo público y lo común, reivindicarlo y seguir luchando para ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y vecinas", tiene claro el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que está de gira por la Región con parada en Yecla, Jumilla, Molina de Segura y Murcia.

López hizo estas afirmaciones en la primera parada en la Región, en el Altiplano, donde estuvo acompañado por el secretario general de los socialistas yeclanos, Cristobal Ruiz, y por el líder del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, para "rendir homenaje a los alcaldes socialistas que construyeron futuro en el Altiplano", afirmó.

Cuando atendió a los medios, cargó contra el actual líder del PP y dijo: "Lo de Feijóo no hay por dónde cogerlo". "Ayer pedía apoyo y hoy dice que no quiere mociones de censura, que prefiere que los españoles le elijan", comentó.

Aseguró que el gallego "no presenta moción de censura porque no tiene un proyecto político para este país". "No tiene iniciativa propia, Ayuso le marca el camino", aseveró López, que tiene claro que la presidenta madrileña "marca el camino".

"¿Para qué sirve este Partido Popular? Pues se lo diré: para poner la alfombra roja a la extrema derecha, para nada más", sentenció.

Después de ir a Yecla, el que fuera lehendakari se desplazó a la Casa del Pueblo de Jumilla, junto al citado Lucas y la alcaldesa de este municipio, Juana Guardiola. "Hemos compartido con la militancia nuestras líneas de trabajo en el Congreso y el momento político que vive el país", escribió en sus redes el ahora diputado.

Jumilla es, a su juicio, "un municipio con una fuerte raíz socialista y un compromiso firme frente a los retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia".

La tercera parada, Molina de Segura, para otro encuentro con la militancia socialista. Cabe recordar que en este municpio, en los últimos comicios, el PSOE de Eliseo García Cantó venció en las urnas, pero PP y Vox hicieron un pacto y ahora gobiernan.

El portavoz socialista en el Congreso cerrará su visita este domingo con un encuentro, en el campus de La Merced, con militantes y simpatizantes. Será, además, la celebración del 25º aniversario de la Agrupación Socialista Murcia Este.

Se espera que con él estén la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el secretario general de la Agrupación Murcia Gran Ciudad y actual portavoz en el Ayuntamiento capitalino, Ginés Ruiz Maciá.

El PP contesta que son "mentiras"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola, respondió a López “los ciudadanos de la Región no necesitan que sanchistas que amparan la corrupción vengan a contar mentiras”, indica el PP en una nota.

“Los que aplaudían a Santos Cerdán y a Ábalos no pueden dar lecciones de nada”, ha apuntado Guardiola, que ha recordado que “Santos Cerdán es el padrino político de Francisco Lucas, quien también en su momento aplaudió el nombramiento del ahora condenado fiscal general del Estado”, manifestó Guardiola.

A su juicio, "el mayor lastre para la Región de Murcia se llama Pedro Sánchez: nos cierra el Trasvase Tajo-Segura y nos niega una financiación justa".