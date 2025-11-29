Moda, mercadillos y cuentacuentos para dar voz a las personas con discapacidad en la Región

La programación por el Día Internacional de las personas con discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, comenzó este sábado en la capital con la lectura de un manifiesto a cargo de la concejala del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, junto a representantes de distintas entidades del ámbito de la discapacidad.

Tras la lectura, en la calle Almudena, se celebró un mercadillo solidario con productos elaborados por los propios usuarios y usuarias con discapacidad.

Lectura del manifiesto en la plaza de Santo Domingo de Murcia. / Israel Sánchez

Esa misma mañana, en el centro comercial Thader, tuvo lugar un desfile de moda en el que participaron 40 personas con discapacidad, acompañados de la consejera Conchita Ruiz. Por la pasarela pasaron modelos que son usuarios de diez entidades sociales: Astrapace, Asociación ELA Región de Murcia, Soy como tú, Aspanpal, Afemnor, Nueva Fundación Los Albares, Famdif, Afesmo, Ápices y Crece con Dabadá.

"Hoy todos los focos les iluminan a ellos, que rompen límites con su participación en este desfile, y con sus pasos nos permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Ese talento que demuestran es un ejemplo de todo lo que pueden hacer las personas con discapacidad", destacó Ruiz.

Son verdaderos modelos, son el espejo en el que nos debemos reflejar como ciudadanos Conchita Ruiz — Consejera de Política Social, Familias e Igualdad

Un desfile cargado de significado y de ilusión, porque los participantes se han volcado, tanto en la preparación previa como en el desarrollo. La consejera les transmitió su agradecimiento por su implicación y por compartir con el público asistente mucho más que un evento lúdico. "Son verdaderos modelos, son el espejo en el que nos debemos reflejar como ciudadanos, porque con este desfile están lanzando un mensaje muy importante: que con esfuerzo y con dedicación, todos podemos ser capaces", afirmó la consejera.

Casi un mes de actividades

El calendario de actividades por la conmemoración del Día Internacional se extiende hasta el 19 de diciembre. Los eventos empiezan el lunes en Cartagena con unas jornadas de deporte inclusivo que continuarán a lo largo de toda la semana, en la que habrá fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, rugby o bolos cartageneros, entre otras modalidades deportivas, que se desarrollarán en distintas instalaciones municipales. El día siguiente martes, 2 de diciembre, se celebrará la Jornada ‘No Limits. Deporte y Discapacidad’, en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.

Un día después tendrá lugar el acto institucional de entrega de los ‘Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia’, en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM), de Molina de Segura. También ese miércoles, San Javier acogerá la I Jornada de atletismo para personas con discapacidad ‘Vive corriendo tras un sueño’.

Asimismo, en la ciudad portuaria se leerá un manifiesto por el Día Internacional de las personas con discapacidad, a las 10:30 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, seguido de actuaciones de magia y representaciones a cargo de alumnos cartageneros. Además, las noches del 2 y el 3 de diciembre, se iluminará de verde la fuente del Submarino de Isaac Peral, en el paseo Alfonso XIII, para conmemorar este día.

En Murcia destacan otras actividades como la exposición pictórica 'La Voz del Gesto', de la pintora Santi García Cánovas, en el Centro Cultural Puertas de Castilla y promovida por Aspanpal; la iluminación del Río Segura el próximo 3 de diciembre en color naranja, y la disponibilidad de entradas gratuitas a Terra Natura el 3 de diciembre de 2025 para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, el viernes, 5 de diciembre, en San Pedro del Pinatar se inaugurará el nuevo Centro de Atención Temprana de Aidemar, y del 20 de noviembre al 19 de diciembre, la Asociación Alfa, en colaboración con la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS, organiza la XV edición de ‘Muestrearte’, una muestra de arte y diversidad.