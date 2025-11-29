Joan Tardà: "O nos entendemos o nos van a matar a todos por separado"

Republicano e independentista catalán, a Joan Tardà le conoce buena parte de la sociedad española gracias a los quince años en los que ocupó un escaño del Congreso de los Diputados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Él, que nunca ha abandonado la política, visita este sábado Alhama de Murcia para recibir el VII Premio Memoria Histórica de la Región, que otorga la federación murciana.

¿Le sorprende recibir un premio así en la Región de Murcia?

Este es un reconocimiento al republicanismo, un valor compartido entre gentes de todo el Estado español y que creó un sentimiento de fraternidad entre los republicanos españoles y catalanes. Me siento muy honrado. Nosotros siempre hemos considerado que vivíamos en un régimen monárquico basado en la impunidad. Todas las sociedades que tuvieron la desgracia de padecer un régimen político que vulneraba los derechos humanos tarde o temprano reparaban a las víctimas y hacían prevalecer la verdad de los hechos. El caso español fue una excepción.

¿La Ley de Memoria Democrática no basta?

Después de cincuenta años de la muerte del dictador, todavía el Estado español no reconoce las responsabilidades patrimoniales y se niega a derogar la ley de amnistía sobre la cual se basa la impunidad y que, por cierto, es una ley preconstitucional del año 77. Tampoco tiene en cuenta las víctimas de la Transición y no repara en la responsabilidad de la Iglesia Católica. Ni siquiera se reconoce la responsabilidad del Estado español en todo aquello que atañe a las víctimas republicanas de los campos de exterminio nazi ni sobre los bebés robados. Miles de víctimas se han ido de este mundo sin haber sido reparadas. Al menos, esta ley de memoria de 2022, a diferencia de la de 2007, sí que reconoce la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. No obstante, todavía existe una larga lista de cuestiones que el Estado intenta obviar.

El sistema de impunidad ha jugado con ventaja porque el tiempo juega en contra de las víctimas

¿Cuestiones para una tercera ley de memoria?

No estoy seguro. El sistema ha jugado con una ventaja: el tiempo juega en contra de las víctimas. De hecho, ya hemos enterrado o estamos enterrando a los hijos e, incluso, a los nietos de las víctimas.

¿Cree que nuestro sistema democrático alberga resquicios del franquismo?

Por supuesto. El modelo español de impunidad es un modelo absolutamente blindado, empezando por el mismo rey de España, que nunca ha pedido perdón por su complicidad con el franquismo. Juan Carlos no juró la Constitución, sino que la sancionó, puesto que él previamente ya había jurado los principios fundamentales del Movimiento.

¿Por qué cree que el PSOE en el Gobierno no ha querido profundizar en las reformas?

Porque consideran que modificar la ley de amnistía significa cuestionar la Transición.

¿Fue un fracaso o un engaño la Transición?

Los republicanos catalanes rechazamos la Constitución porque considerábamos que se les había robado a los ciudadanos el derecho a decidir si lo que querían era un régimen monárquico o republicano. Por eso cuestionamos la Transición. Pero, incluso asumiendo que en aquellas condiciones del año 76, 77 y 78 no había posibilidades de hacerlo de otra manera, lo que es imperdonable es que todas las lagunas de la Transición no fueran abordadas en la década de los noventa, cuando no había ningún peligro de imposición dictatorial.

Los partidos tienen que abandonar sus zonas de confort y debatir sobre cómo se para al fascismo

¿Qué se le viene a la cabeza cuando, frente a las leyes de memoria, PP y Vox promueven las llamadas leyes de concordia?

Que estamos ante un tsunami reaccionario absoluto que, además, se mueve a una velocidad vertiginosa. Creo que esto nos debería hacer reflexionar sobre la necesidad de superar prejuicios entre las izquierdas y volver a hablar de la necesidad de establecer frentes amplios o frentes populares. Lo que nos viene encima es extraordinario y pone en peligro el principio mismo del sistema democrático. Por eso mismo, nunca como ahora los valores del republicanismo son valores de modernidad y de progresismo.

¿Aboga por hacer un frente común entre las distintas izquierdas catalanas y españolas?

Tengo la impresión de que los partidos tienen que abandonar sus zonas de confort y establecer un debate sobre cómo y de qué manera se para al fascismo. Al republicanismo catalán le interesa que en el Estado español gobiernen las izquierdas porque solo así seremos capaces de superar la situación actual y encarar los retos que tenemos por delante.

O sea, que quiere que aguante Pedro Sánchez.

Se trata de conseguir que en el año 2027 la socialdemocracia continúe gobernando el Estado español. De igual manera que, en Cataluña, el republicanismo tuvo claro que era necesario investir al presidente Salvador Illa en las últimas elecciones.

¿Cómo vive el ascenso de Aliança Catalana?

Es muy preocupante porque por primera vez en la historia de Cataluña ha aparecido un catalanismo ultraderecha. Repito, es necesario que toda la izquierda catalana situada a la izquierda del PSC haga una reflexión sobre la necesidad de formar un frente amplio. Y lo mismo debería pasar en las elecciones de cada uno de los territorios del Estado español. No tiene ningún sentido que cada uno vaya por su lado porque, tal y como está la cosa, o nos entendemos o nos van a matar a todos por separado.