Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid

El personal funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibe una retribución media, contando con todos los subgrupos, de 35.767 euros, ocupando así el noveno puesto entre todas las autonomías de la tabla facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que esta misma semana presentaba la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025. Contabilizando los datos de Ceuta y Melilla, la Región baja a la undécima posición.

Con menos de 35.767 euros anuales de media, un funcionario murciano cobra 10.270 euros menos que uno de Melilla, en lo alto de la clasificación, con más de 46.000 euros al año. Le sigue Ceuta, con 43.869; Comunidad de Madrid, con 42.669; Cantabria, 40.677; Canarias, 40.185; Cataluña, 38.595; Baleares, con 37.880; Andalucía, 37.333; Castilla-La Mancha, 37.099; y Castilla y León, con 35.884 euros.

Los empleados de la Administración pública de Melilla, con 46.000 euros, son los mejor asalariados

La retribución es menor que en la Región de Murcia en comunidades como Asturias, con 34.904 euros de media; Aragón, 34.575 euros; Galicia, 33.314; La Rioja, 33.179; Comunidad Valenciana, 32.461; y Extremadura, que cierra el 'ranking' con 29.367 euros.

La media del sueldo del funcionario español es de 36.699 euros. El ISPA indica que no han remitido datos del País Vasco y que no se incluye a Navarra por sus diferentes grupos respecto al resto.

El Ministerio también ofrece datos por subgrupos y la Región de Murcia, que no destaca en los C1, C2 y A2, sí que lo hace en el subgrupo más alto, el A1. Estos funcionarios cobran de media en España 49.557 euros, si bien los murcianos reciben hasta 53.672 euros al año. Solo los funcionarios A1 de Melilla (68.472 euros), Madrid (64.030), Ceuta (60.431) y Canarias (55.835) obtienen mejores retribuciones.

Para elaborar esta clasificación, el ISPA ha analizado los sueldos de un total de 126.560 funcionarios. De ellos, solo 4.579 pertenecen a la Comunidad Autónoma murciana.

El grupo más numeroso es, con diferencia, el catalán, engrosado con 25.589 empleados públicos. Les siguen los andaluces, con 16.584; madrileños, 13.131; valencianos, 11.964; y gallegos, con 10.306 funcionarios.

Personal de los ayuntamientos

La retribución del personal de los ayuntamientos está marcada por la población de los municipios. Aquellos con más de medio millón de habitantes tienen un sueldo medio de 42.362 euros.

Por debajo, ayuntamientos como el de Murcia y Cartagena, cuyas poblaciones están entre los 150.000 y 500.000 habitantes, el salario medio es de 38.809 euros. Los empleados públicos de las corporaciones de Molina de Segura y Lorca reciben la retribución que corresponde a municipios de entre 50.001 a 150.000 habitantes: 37.858 euros de media.