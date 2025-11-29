Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario laboral

Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia

Comprueba los días de descanso asignados este mes en la Comunidad

Juanjo Raja

Diciembre es el mes del año con más días festivos asignados en el calendario laboral español y, por extensión, en el de la Región de Murcia. Al mismo tiempo, se trata de una de las épocas del año más propicias para que los murcianos consulten el almanaque.

El festivo nacional más próximo es el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Tal y como ocurrió el Día de la Hispanidad, en octubre, este festivo cae en sábado y, por tanto, no sumará un día de descanso al calendario de la Comunidad.

Tras él, dos días después, llega el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. En este caso, la jornada cae en lunes, día laborable. Algo parecido le pasa al tercer festivo que tiene el país en diciembre, el día de Navidad, el 25, que este año se celebra en jueves.

Festivos locales en diciembre en la Región de Murcia

No obstante, en una cantidad considerable de municipios de la Comunidad sí habrá días de descanso adicionales en diciembre gracias a las fiestas locales que cada Ayuntamiento aprueba dentro de sus competencias:

  • Blanca, Jumilla y Torre Pacheco, 26 de diciembre
  • San Javier, 3 de diciembre
  • Totana, 10 de diciembre
  • Yecla, 9 de diciembre

