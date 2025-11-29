Calendario laboral
Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia
Comprueba los días de descanso asignados este mes en la Comunidad
Diciembre es el mes del año con más días festivos asignados en el calendario laboral español y, por extensión, en el de la Región de Murcia. Al mismo tiempo, se trata de una de las épocas del año más propicias para que los murcianos consulten el almanaque.
El festivo nacional más próximo es el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Tal y como ocurrió el Día de la Hispanidad, en octubre, este festivo cae en sábado y, por tanto, no sumará un día de descanso al calendario de la Comunidad.
Tras él, dos días después, llega el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. En este caso, la jornada cae en lunes, día laborable. Algo parecido le pasa al tercer festivo que tiene el país en diciembre, el día de Navidad, el 25, que este año se celebra en jueves.
Festivos locales en diciembre en la Región de Murcia
No obstante, en una cantidad considerable de municipios de la Comunidad sí habrá días de descanso adicionales en diciembre gracias a las fiestas locales que cada Ayuntamiento aprueba dentro de sus competencias:
- Blanca, Jumilla y Torre Pacheco, 26 de diciembre
- San Javier, 3 de diciembre
- Totana, 10 de diciembre
- Yecla, 9 de diciembre
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia