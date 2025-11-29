Laboral
El comité de huelga de Amazon en Murcia resalta el "seguimiento masivo" de los trabajadores a los paros
Entre el 80% y el 90% de la plantilla del centro logístico de Corvera habría apoyado la primera tanda de movilizaciones, aseguran
El comité de huelga de los trabajadores que Amazon tiene en el centro logístico de Corvera aseguró este viernes que la huelga convocada desde el pasado miércoles y que finaliza este viernes -en una primera tanda de paros anunciados- ha alcanzado "un seguimiento masivo, con cifras estimadas entre el 80% y el 90% de participación entre la plantilla".
Este nivel de apoyo evidencia "de manera incontestable", dicen, el "profundo malestar existente" entre los trabajadores, así como la necesidad urgente de que la empresa "reconozca la situación y abra un proceso real de negociación".
A pesar de la contundencia del seguimiento y de la clara voluntad de diálogo mostrada por la plantilla y sus representantes, el comité de huelga denuncia que la dirección de Amazon "continúa negándose a sentarse a negociar, manteniendo una postura de bloqueo que agrava el conflicto y prolonga la tensión laboral".
Están dispuestos "a llegar hasta el final" para defender unas condiciones laborales dignas
Ante esta "falta de voluntad" por parte de la empresa, la asamblea celebrada este viernes ha decidido "reforzar la movilización mediante nuevas acciones durante las próximas semanas, así como mantener y preparar la convocatoria de huelga prevista para diciembre", en los días previos a la Navidad.
En el comunicado lanzado este viernes advierten que la plantilla del centro logístico RMU1 de la pedanía murciana está dispuesta "a llegar hasta el final para defender unas condiciones laborales dignas, la estabilidad en el empleo y el respeto que merecemos".
Por último, instan a la compañía a que "abandone la estrategia de dilación, escuche a su plantilla y se siente a negociar de manera seria y responsable", ya que "mientras la empresa siga negándose, la movilización continuará".
