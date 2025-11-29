Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laboral

El comité de huelga de Amazon en Murcia resalta el "seguimiento masivo" de los trabajadores a los paros

Entre el 80% y el 90% de la plantilla del centro logístico de Corvera habría apoyado la primera tanda de movilizaciones, aseguran

La huelga de los trabajadores de Amazon en Murcia, en imágenes

La huelga de los trabajadores de Amazon en Murcia, en imágenes / Israel Sánchez

Adrián González

Adrián González

El comité de huelga de los trabajadores que Amazon tiene en el centro logístico de Corvera aseguró este viernes que la huelga convocada desde el pasado miércoles y que finaliza este viernes -en una primera tanda de paros anunciados- ha alcanzado "un seguimiento masivo, con cifras estimadas entre el 80% y el 90% de participación entre la plantilla".

Este nivel de apoyo evidencia "de manera incontestable", dicen, el "profundo malestar existente" entre los trabajadores, así como la necesidad urgente de que la empresa "reconozca la situación y abra un proceso real de negociación".

A pesar de la contundencia del seguimiento y de la clara voluntad de diálogo mostrada por la plantilla y sus representantes, el comité de huelga denuncia que la dirección de Amazon "continúa negándose a sentarse a negociar, manteniendo una postura de bloqueo que agrava el conflicto y prolonga la tensión laboral".

Están dispuestos "a llegar hasta el final" para defender unas condiciones laborales dignas

Ante esta "falta de voluntad" por parte de la empresa, la asamblea celebrada este viernes ha decidido "reforzar la movilización mediante nuevas acciones durante las próximas semanas, así como mantener y preparar la convocatoria de huelga prevista para diciembre", en los días previos a la Navidad.

En el comunicado lanzado este viernes advierten que la plantilla del centro logístico RMU1 de la pedanía murciana está dispuesta "a llegar hasta el final para defender unas condiciones laborales dignas, la estabilidad en el empleo y el respeto que merecemos".

Noticias relacionadas y más

Por último, instan a la compañía a que "abandone la estrategia de dilación, escuche a su plantilla y se siente a negociar de manera seria y responsable", ya que "mientras la empresa siga negándose, la movilización continuará".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  3. Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
  4. ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
  5. ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
  6. La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
  7. Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
  8. Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia

Emma, paciente oncológica de la Arrixaca: "Los niños necesitamos este gimnasio, los días en el hospital se hacen eternos"

Emma, paciente oncológica de la Arrixaca: "Los niños necesitamos este gimnasio, los días en el hospital se hacen eternos"

Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia

Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia

La regulación hídrica sostiene más de medio millón de empleos en España

La regulación hídrica sostiene más de medio millón de empleos en España

Consulta la tabla: los funcionarios de la Región cobran 7.000 euros menos que los de Madrid

Consulta la tabla: los funcionarios de la Región cobran 7.000 euros menos que los de Madrid

La Región, a merced de los embalses: el Segura regula más del 80% de su agua natural

La Región, a merced de los embalses: el Segura regula más del 80% de su agua natural

Todas las ayudas para financiar películas, series y cortometrajes en la Región, detalladas una a una

Todas las ayudas para financiar películas, series y cortometrajes en la Región, detalladas una a una

El comité de huelga de Amazon en Murcia resalta el "seguimiento masivo" de los trabajadores a los paros

El comité de huelga de Amazon en Murcia resalta el "seguimiento masivo" de los trabajadores a los paros

Andamur se afianza como referente en seguridad, eficiencia y bienestar para el transportista en Europa

Andamur se afianza como referente en seguridad, eficiencia y bienestar para el transportista en Europa
Tracking Pixel Contents