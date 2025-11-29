Todas las ayudas para financiar películas, series y cortometrajes en la Región, detalladas una a una

El objetivo está más que definido: seguir impulsando a la Región de Murcia como un gran plató de rodaje de series, películas y cortometrajes a nivel local, nacional e internacional. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes que dirige Carmen Conesa, anunció este viernes ayudas millonarias para seguir poniéndoselo fácil a los que hayan puesto sus ojos en los espectaculares y distintos escenarios que tiene la Comunidad, así como para impulsar al sector murciano.

En concreto, el Ejecutivo murciano va a destinar un total de 4.915.000 euros a medidas que van desde la atracción de grandes producciones, pasando por apoyar a los nuevos talentos a realizar cortometrajes profesionales, hasta respaldar a las productoras regionales en todo el proceso de una obra audiovisual, desde su gestación hasta su distribución.

Para no perderse entre todas las distintas subvenciones que adelantó este viernes la Consejería, te explicamos aquí, de forma detallada y una a una, todo lo que se sabe por ahora sobre las ayudas que se han convocado y quiénes pueden optar a ellas:

Para atraer grandes producciones

Convocatoria abierta : Para productoras con residencia fiscal fuera de Murcia, pero en España.

: Para productoras con residencia fiscal fuera de Murcia, pero en España. Presupuesto total : 3 millones de euros.

: 3 millones de euros. Importe por proyecto : 1 millón de euros (posible incremento de hasta 1,5 millones si no se agota el crédito y el presupuesto del proyecto supera 20 millones de euros)

: 1 millón de euros (posible incremento de hasta 1,5 millones si no se agota el crédito y el presupuesto del proyecto supera 20 millones de euros) Requisitos principales : presupuesto global del proyecto superior a 6 millones de euros, rodajes que muestren de forma identificable espacios de Murcia, al menos 150% del importe de la ayuda ejecutado en Murcia, con mínimo 20% a empresas locales,

: presupuesto global del proyecto superior a 6 millones de euros, rodajes que muestren de forma identificable espacios de Murcia, al menos 150% del importe de la ayuda ejecutado en Murcia, con mínimo 20% a empresas locales, Proyectos : largometrajes de ficción o documental (≥60 min) y series con episodios de duración mínima igual.

: largometrajes de ficción o documental (≥60 min) y series con episodios de duración mínima igual. Plazo : Solicitudes hasta el 12 de diciembre de 2025, vía electrónica.

: Solicitudes hasta el 12 de diciembre de 2025, vía electrónica. Periodo de ejecución : 1 enero 2026 – 30 junio 2027.

: 1 enero 2026 – 30 junio 2027. Justificación: Memoria de actuaciones e informe de auditoría en un máximo de 3 meses tras el rodaje.

(Esta convocatoria se ha publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia)

Rodajes de presupuestos intermedios

Presupuesto total : 600.000 euros.

: 600.000 euros. Requisitos : Proyectos con presupuesto superior a 2 millones de euros (antes era de 1,4 millones).

: Proyectos con presupuesto superior a 2 millones de euros (antes era de 1,4 millones). Importe de la ayuda : 300.000 euros (antes 150.000).

: 300.000 euros (antes 150.000). Inversión mínima en la Región: 900.000 euros.

Apoyo a productoras murcianas

Convocatoria: 1 millón de euros para películas y series de productoras locales (incremento respecto a la convocatoria anterior de más 400.000 euros).

Apoyo a realizadores murcianos