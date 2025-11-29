Andamur se afianza como referente en seguridad, eficiencia y bienestar para el transportista en Europa

Andamur, empresa murciana de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, continúa consolidándose como uno de los grandes referentes y aliados estratégicos en el sector. Con más de 35 años de trayectoria y una red de más de 1.400 estaciones de servicio en 9 países, la compañía continúa reforzando su propuesta de valor garantizando que los chóferes y las empresas de transporte realicen sus rutas con la máxima seguridad, eficiencia y bienestar en cada parada.

Para ello, Andamur cuenta con una amplia gama de soluciones específicamente diseñadas para las necesidades del sector. Entre las más relevantes se encuentran su red de Parkings de Seguridad, las tarjetas de combustible, los dispositivos de peaje y la gestión de recuperación de impuestos.

La seguridad (enfocada, principalmente, a robos, fraudes en los sistemas de pago o ciberseguridad) se encuentra de forma transversal en sus servicios, siendo uno de los ejes centrales de la compañía. En este sentido, Andamur trabaja para proteger de forma global tanto al chófer, como a la carga y, por ende, a la empresa de transporte.

Una de sus principales diferenciaciones es, precisamente, el impulso de una red de Parkings de Seguridad y la certificación de tres de ellos bajo los más altos estándares europeos en materia de seguridad. Los Parkings de Seguridad de Andamur La Junquera, Andamur Guarromán y Andamur San Román II han sido reconocidos con la certificación SSTPA en categoría oro. De este modo, sus parkings cuentan con videovigilancia permanente sin puntos ciegos, accesos automatizados, iluminación reforzada y vallado perimetral antiescalada. San Román II suma, además, la certificación PSR de TAPA, convirtiéndose en una de las escasas áreas de servicio europeas con doble reconocimiento en seguridad.

La apuesta por la digitalización es otro de los pilares de crecimiento de Andamur. Entre las herramientas más destacadas, airCODE, un sistema que ofrece seguridad total en el repostaje de combustible, evitando fraudes en el suministro. A esta innovación se suma la novedosa funcionalidad de bloqueo y desbloqueo de estaciones por tarjeta y país, que permite a los gestores de flotas decidir de forma remota dónde pueden repostar sus vehículos, reduciendo riesgos y reforzando la seguridad en las rutas internacionales.

Esta solución se integra en la renovada plataforma Andamur Connect, que ahora ofrece una navegación más intuitiva, mayor seguridad, mejoras en la gestión de usuarios y un acceso más ágil a consumos, facturas, tarjetas, contratos y tránsitos. La actualización de la herramienta responde a la necesidad creciente del sector de disponer de entornos digitales fiables, rápidos y capaces de centralizar toda la gestión operativa.

Por otro lado, la tarjeta Andamur ProEurope continúa siendo una de las opciones mejor valoradas por las flotas europeas. Permite repostar en más de 1.400 estaciones en nueve países. Sus dispositivos de peaje, por su parte, facilitan la circulación por las principales vías europeas, simplificando la gestión y mejorando la eficiencia de las rutas. Además, gracias a las tecnologías satelital y de radiofrecuencia permiten abonar sin necesidad de detener el vehículo.

El compromiso con el bienestar del transportista también es una seña de identidad de Andamur. Su programa “Cuidado por el chófer”, los espacios deportivos gratuitos (gimnasios o préstamo de bicicletas), las iniciativas de salud e iniciativas como Women On The Way, impulsada para visibilizar el talento femenino del sector- subrayan la apuesta de la compañía por un transporte más humano y sostenible. Recientemente ha puesto en marcha un nuevo servicio de sillones relax en Andamur La Junquera, Andamur Guarromán y Andamur San Román.

Todo ello contribuye a afianzar a la empresa murciana Andamur como referente en seguridad, eficiencia y bienestar para el transportista y socio estratégico en sus rutas por Europa.