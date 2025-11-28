Vox capitanea la lucha de la Asamblea por su ley que suprime subvenciones a sindicatos

Los diputados del Grupo Parlamentario Vox Alberto Garre y Rubén Martínez Alpañez integran la ponencia encargada de elaborar un informe sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales de la Región, trámite previo para que la Asamblea Regional decida o no personarse como parte del proceso judicial.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional dejaba paralizada de forma cautelar aquella modificación aprobada por la Cámara murciana el pasado mes de junio después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España, así como por los grupos parlamentarios Socialista y de Sumar en el Congreso de los Diputados. A este último recurso se unieron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Esta reforma elimina el modelo de subvención directa y obligatoria a la patronal Croem y a los sindicatos mayoritarios para promover el método de concurrencia competitiva.

"Cuando Vox gobierne la Región de Murcia derogaremos por completo esa Ley de Participación Institucional porque no puede ser es que los sindicatos de clase o la patronal tengan derechos económicos por encima de los derechos de todos los ciudadanos", explicó Alpañez en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea, que aprobó la decisión, con los votos del PP, de que solo Vox formase la ponencia.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, denunció que "mientras los fundadores del 'sanchismo', entre ellos quien fuera ministro de Fomento y número dos de Sánchez, están en la cárcel, y mientras los principales problemas del país, como el acceso a la vivienda, siguen sin solución, PSOE y Sumar se preocupan por una norma que elimina la obligatoriedad de subvencionar a las centrales sindicales".

Joaquín Segado, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. / A. R.

Segado remarcó que la Ley de Participación Institucional "favorece la transparencia y que las subvenciones se dirijan a proyectos concretos que beneficien a la sociedad".

La portavoz socialista, Carmina Fernández, subrayó que "lo que pretende Vox, apoyado por el Partido Popular" con esta reforma es "eliminar la participación sindical, amordazar a los trabajadores e ir eliminando poco a poco derechos que tanto trabajo han costado en este país y en esta región conseguir".

PSOE e IU coinciden en denunciar que Vox y PP pretenden "eliminar la participación sindical"

Ni su grupo ni Podemos-IU, que presentaron también recurso, apoyan los pasos que ahora está dando la Asamblea. Entre otras cosas, por la "utilización partidista que hace el Partido Popular de los servicios de la Cámara". Fernández señaló que "cuando le conviene sí emiten informe jurídico y cuando no le conviene al Partido Popular, que es quien en realidad tiene la mayoría en la Asamblea junto con Vox, no se hace informe jurídico".

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, explicó que los fondos que el Gobierno regional destina a sindicatos y patronal dan respuesta a un principio constitucional y "son para el mantenimiento del diálogo social". Para él, "lo que pretenden Vox y el Partido Popular no es ni más ni menos que cercenar la participación sindical y es un ataque frontal contra los sindicatos", señaló.

El próximo lunes volverá a reunirse la comisión para estudiar el informe de la ponencia y decidir si la Asamblea se persona o no en la causa.