La Región, plató de cine en auge: ayudas de hasta un millón de euros para atraer otros grandes rodajes

Que la Región de Murcia se haya convertido en un plató de rodaje camaleónico que conquista Hollywood es un hecho constatable a tenor de las grandes producciones nacionales e internacionales que han puesto sus ojos en los últimos meses en los escenarios de la Comunidad para rodar películas y series.

Sin ir más lejos, hace menos de una semana el reconocido actor estadounidense Norman Reedus se encontraba en Cartagena rodando escenas para la cuarta temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de la aclamada serie de Estados Unidos. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistía al rodaje en el Puerto de Escombreras, en Cartagena, para conocer directamente detalles técnicos del rodaje en el que intervinieron alrededor de 200 extras, todos ellos de la Región de Murcia.

Hace también unas semanas el centro de Murcia se 'transformaba' en Budapest con el inicio del rodaje de F.A.S.T., un thriller de acción de Warner Bros. Pictures. Más de medio millar de extras murcianos participaron en espacios como Trapería, Barrionuevo, Escultor Nicolás Salzillo, la plaza del Cardenal Belluga, la Glorieta de España o el entorno de la Catedral quedaron temporalmente integrados en el set, con vehículos de acción y figuración circulando de forma controlada.

Aprovechando que Murcia 'está de moda' dentro de la industria cinematográfica (hasta el punto de que este viernes el legendario actor Richard Gere está en la capital) y que, como consecuencia directa, aumente el interés de un mayor número de visitantes que quieren conocer de primera mano todos los encantos de la Región -turístico, gastronómico y de patrimonio-, el Gobierno murciano quiere seguir impulsando la atracción de más producciones audiovisuales de este tipo a la Comunidad.

Los rodajes de 'The Walking Dead' en Cartagena y de la película 'F.A.S.T.' en el centro de Murcia,

Para ello, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes que dirige Carmen Conesa, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas para favorecer estos rodajes cinematográficos y televisivos realizados por productoras con sede fiscal fuera de la comunidad autónoma. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), cuenta con un presupuesto total de tres millones de euros.

Las ayudas, dotadas con un importe fijo de un millón de euros por proyecto, financiarán un máximo de tres producciones, aunque esta cuantía podrá aumentar hasta 1,5 millones si, al cierre del plazo, no se hubiera agotado el crédito y el presupuesto global de la obra supera los 20 millones de euros.

Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia / Juan Carlos Caval

Criterios: solo empresas de fuera

Solo podrán beneficiarse productoras privadas con residencia fiscal en España pero fuera de la Región de Murcia, excluyéndose entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, personas físicas, operadores televisivos o proyectos con contenido publicitario o político. Además, las productoras deben acreditar experiencia previa con al menos tres obras estrenadas y disponer de un plan de financiación confirmado que cubra el 60% del proyecto.

Los rodajes deberán mostrar de forma "identificable y reconocible" espacios de la Comunidad

Las producciones deberán tener un presupuesto global superior a 6 millones de euros, y los rodajes en Murcia deberán mostrar de forma "identificable y reconocible" espacios del territorio regional. También se exige que al menos el 150% del importe de la ayuda sea ejecutado en la Región, destinando un mínimo del 20% a empresas murcianas del sector audiovisual.

La convocatoria también incluye largometrajes de ficción o documental de 60 minutos o más y series televisivas con episodios de igual duración mínima. En ambos casos, los proyectos deben estar destinados a su explotación en salas cinematográficas o plataformas de vídeo bajo demanda.

Plazo abierto

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de diciembre de 2025, y las solicitudes deberán registrarse exclusivamente por vía electrónica. Las ayudas se adjudicarán por orden de llegada, siempre que se cumplan los requisitos.

El periodo para ejecutar los proyectos subvencionados abarcará del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027, y las productoras deberán justificar los gastos en un plazo máximo de tres meses tras finalizar el rodaje en Murcia, mediante una memoria de actuaciones y un informe de auditoría.