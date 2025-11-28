La restauración de la Sierra Minera avanza con nuevas obras en Peña del Águila, Sancti Spiritu y El Estrecho de San Ginés

La recuperación ecológica de la Sierra Minera continúa acelerándose con el inicio de las obras en Peña del Águila y la autorización para intervenir en Sancti Spiritu y El Estrecho de San Ginés. Según fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor, órgano dependiente del Miteco, se trata de un "hito relevante" que permite avanzar en la restauración de los suelos contaminados que vierten hacia la laguna.

Los trabajos en el Conjunto 8 – Peña del Águila, en el Llano del Beal (Cartagena), comenzaron en septiembre, con una superficie de 15,94 hectáreas, un presupuesto de 6,67 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. La autorización del Miteco permitirá que en las próximas semanas arranquen también las obras en Sancti Spiritu (13,82 hectáreas y 909.000 euros) y en el depósito de El Estrecho de San Ginés (0,7 hectáreas y 419.000 euros).

Estas actuaciones se integran en la Línea 2.3 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, diseñada para la remediación ambiental de cerca de 60 instalaciones mineras abandonadas. Las fuentes del organismo señalan que estas zonas degradadas "suponen un riesgo directo para la población y generan arrastres de metales pesados hacia la laguna", por lo que su corrección constituye una intervención prioritaria.

Las zonas suponen un riesgo para la población, destaca el Ministerio

A los tres nuevos proyectos se suman las obras ya iniciadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 en los conjuntos 1 – zona 1 (Llano del Beal), 5 – zona 1 (‘El Descargador I’ y ‘II’) y 4 (‘Brunita’), con una inversión conjunta de 47 millones de euros y un total de 75 hectáreas intervenidas. Con ello, el Miteco cerrará el año con actuaciones en 26 de los 59 depósitos identificados, alcanzando 105,2 hectáreas y casi 55 millones de inversión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A cierre de año ya se ha actuado en 26 de los 59 depósitos identificados

Las fuentes recuerdan que el Consejo de Ministros declaró estas obras de interés general en 2021, lo que permitió en febrero de 2022 iniciar el diseño técnico, la tramitación ambiental y la obtención de terrenos. En menos de tres años se han superado las fases administrativas más complejas, incluida la Declaración de Impacto Ambiental, un proceso que incorporó alegaciones ciudadanas y “garantizó la máxima seguridad ambiental”.

La Oficina Técnica del Mar Menor subraya que todos los proyectos cuentan con un riguroso programa de vigilancia ambiental y controles de calidad.

Patrimonio minero y biodiversidad

En paralelo, el Miteco iniciará en breve la consolidación de elementos de patrimonio industrial incluidos en el BIC Sierra Minera Cartagena–La Unión. La obra, con un presupuesto de 968.000 euros, busca compatibilizar la restauración arquitectónica con el fomento de la biodiversidad.

Las intervenciones se centrarán en antiguos pozos y en la puesta en valor de la fundición ‘Dos Hermanos’, en ‘El Descargador II’, así como de la mina ‘Los Burros’, en ‘Brunita’. Una actuación que, según la Oficina Técnica, permitirá "proteger estructuras singulares y convertirlas en aliados del ecosistema".