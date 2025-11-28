María Cerdán, neuróloga del Santa Lucía: "Es mejor ver la Abeja Maya que la conocida esponja"

Hay dibujos animados que hiperestimulan a los niños, con imágenes aceleradas, música y colores que lo que consiguen es aturdir a los menores. Por ello, los especialistas recomiendan a los padres inclinarse hacia otro tipo de oferta infantil. "Hay que buscar bien y evitar la hiperestimulación. Siempre es mejor ver la Abeja Maya que a la conocida esponja" -en referencia a la serie de dibujos Bob Esponja-. De esta forma se manifestaba este viernes la neuróloga murciana María Cerdán durante su participación en la jornada titulada 'Conectando diálogos', dentro de las actividades organizadas por la Escuela de Familias en el Aula de Cultura de Cajamurcia.

Cerdán señala que está demostrado que los niños que ven por la mañana, antes de ir a clase, los dibujos de esta esponja llegan al aula hiperestimulados, lo que afecta a su concentración durante la clase. Por lo que insiste en la importancia de que los padres busquen contenido de calidad durante el tiempo que sus hijos pasan delante de las pantallas, que debería reducirse al mínimo.

Durante su intervención hacía referencia a un estudio que se ha realizado en el Área de Salud II de Cartagena y que viene a decir que más del 60% de los niños de esta zona usan los dispositivos digitales son supervisión adulta. "Esto debe llevarnos a hacer una reflexión y buscar otras alternativas de entretenimiento" cumpliendo con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría que recomiendan ningún uso de pantallas entre los 0 y los 6 años; una hora máximo al día a partir de los 6 años; y no más de dos horas diarias a partir de los 13 años.

El uso que hacen los menores de las pantallas ha sido uno de los temas abordados en el encuentro, en el que también se ha contado con espacio para reflexionar sobre las redes sociales, las adicciones, la salud mental y el bienestar emocional de los niños y jóvenes. Junto a la doctora Cerdán también estaba César Bona, docente español reconocido como uno de los cincuenta mejores maestros del mundo por el Global Teacher Prize, considerado el 'Premio Nobel' de los profesores.

César Bona: "La educación es lo que nos sucede en cada momento del día"

Bona insiste en el papel que tiene la escuela en el desarrollo de los niños como personas, no solo en su faceta de aportarles conocimientos sobre determinadas materias. "La educación es lo que nos sucede en cada momento del día, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, no solo lo que se aprende entre cuatro paredes", y aprovechaba su presencia para hacer juegos con el público intentando adivinar entre todos cuál es el fin último de la educación, "con la que les damos a los alumnos herramientas para que crezcan, para que sepan relacionarse entre ellos y en el mundo en el que viven".

César Bona. / Israel Sánchez

Para este maestro "la escuela debería ser un máster de vida" porque afirma que se puede ser muy bueno en los estudios, pero no estar preparado para la vida. Al tiempo que insiste en que cuando los niños traspasan la puerta del colegio se inicia "una convivencia en mayúsculas", ya que es un lugar en el que pasan varias horas al día entre iguales.