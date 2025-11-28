El interés por la salud masculina llena el Moneo

Murcia acogió este 26 de noviembre la II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina, organizada por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia y la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Murcia. El encuentro, que volvió a demostrar el creciente interés de la sociedad por la salud del hombre, agotó las inscripciones a dos semanas de su celebración, lo que llevó a la organización a habilitar una retransmisión por streaming para quienes se quedaron sin plaza.

El evento, enmarcado en el mes de noviembre y vinculado al movimiento Movember, reunió a fisioterapeutas, profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos interesados en una visión más amplia y actualizada de la salud masculina. La jornada estuvo presentada por el periodista Fran Sáez y contó con la asistencia de la concejala de Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, y de la directora general de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud, Josefa Marín Hernández.

La primera mesa redonda, dedicada a la salud pélvica masculina, estuvo moderada por Antonio Ríos, fisioterapeuta y vicedecano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. El Dr. Carlos Rabal, especialista en dolor crónico pélvico, y el urólogo Enrique Cao abordaron cuestiones como el cáncer de próstata, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, analizando cómo la fisioterapia puede integrarse en el tratamiento de estas patologías, a menudo rodeadas de desconocimiento o tabú.

La segunda mesa, centrada en la relación entre cardiología y salud masculina, estuvo moderada por el fisioterapeuta y vicesecretario del Colegio, Jorge Martín. El cardiólogo Tomás Vicente recordó la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y repasó la relación demostrada clínicamente entre la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares. El fisioterapeuta Francisco Javier Conesa, por su parte, subrayó la necesidad de practicar ejercicio de forma adecuada y sin excederse, señalando que esas prácticas pueden llegar a ser tan perjudiciales como los malos hábitos.

El médico de familia Miguel Callizo, el psicólogo Víctor Contreras y el psiquiatra Ricardo Ortega participan en la mesa de salud mental. / La Opinión

La tercera mesa, de carácter más participativo, fue conducida por el Dr. Aitor Baño, fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Murcia. En ella intervinieron el médico de familia Miguel Callizo, el psicólogo Víctor Contreras y el psiquiatra Ricardo Ortega, quienes abordaron la salud mental masculina, las señales de alarma que detectan en consulta y el grave problema del suicidio, que cada pocas horas se cobra la vida de un hombre, muchas veces sin que haya pedido ayuda. El testimonio de César Comuñas, ex paciente de cáncer de próstata y vicepresidente de la Asociación de Cáncer de Próstata (Ancap), dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada al relatar en primera persona su proceso de diagnóstico, aceptación y recuperación, tocando la fibra de asistentes y espectadores de la retransmisión en directo.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia quiso sumar su apoyo a la causa con una donación de 500 euros a Ancap. La jornada concluyó con la actuación musical del dueto Simétrica, que puso la nota festiva e hizo participar al público.

La Asociación de Cáncer de Próstata (Ancap) recibió una donación de 500 euros. / La Opinión

La II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina reafirma la apuesta de los sanitarios por un enfoque holístico de la salud del hombre y por la colaboración entre profesionales sanitarios y asociaciones para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención integral.